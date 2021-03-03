Экспозиция Кристофера Беркетта. Фотография, наполненная светом

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На втором этаже Галереи Классической Фотографии представлено порядка двух десятков избранных работ последнего представителя «золотой эры» аналоговой фотографии, американского фотографа Кристофера Беркетта. Последний раз потрясающие фотографии «гуру цвета» с большим успехом демонстрировались посетителям в 2019 году на выставке «Блистательный цвет». И сегодня у поклонников творчества мастера есть возможность освежить старые и получить новые впечатления.

Christopher Burkett. Blue Glacial Ice. Alaska

Christopher Burkett. FallenRock. Utah

Christopher Burkett. Young Red Maple. Kentucky

В 1975 году, будучи участником христианского сообщества, Беркетт заинтересовался фотографией как средством выражения божественной благодати, света и красоты, которые он видел в мире природы. И вот уже более четырёх десятилетий он создаёт то, что многие считают самыми безупречными и яркими цветными отпечатками в истории фотографии.

Кристофер снимает исключительно на плёнку, сам проявляет и печатает фотографии, не прибегая к компьютерным технологиям. Его натура – нетронутый пейзаж американской глуши, который он стремится перенести на фотобумагу, максимально сохранив правдивость увиденного.

Экспозиция работает до 28 марта 2021 года.

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