Экспозиция Кристофера Беркетта. Фотография, наполненная светом

На втором этаже Галереи Классической Фотографии представлено порядка двух десятков избранных работ последнего представителя «золотой эры» аналоговой фотографии, американского фотографа Кристофера Беркетта. Последний раз потрясающие фотографии «гуру цвета» с большим успехом демонстрировались посетителям в 2019 году на выставке «Блистательный цвет». И сегодня у поклонников творчества мастера есть возможность освежить старые и получить новые впечатления.

Christopher Burkett. Blue Glacial Ice. Alaska

Christopher Burkett. FallenRock. Utah

Christopher Burkett. Young Red Maple. Kentucky

В 1975 году, будучи участником христианского сообщества, Беркетт заинтересовался фотографией как средством выражения божественной благодати, света и красоты, которые он видел в мире природы. И вот уже более четырёх десятилетий он создаёт то, что многие считают самыми безупречными и яркими цветными отпечатками в истории фотографии.

Кристофер снимает исключительно на плёнку, сам проявляет и печатает фотографии, не прибегая к компьютерным технологиям. Его натура – нетронутый пейзаж американской глуши, который он стремится перенести на фотобумагу, максимально сохранив правдивость увиденного.

Экспозиция работает до 28 марта 2021 года.

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