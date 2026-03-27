Дмитрий Медников: «Чтобы ИИ показал максимальную эффективность, государству необходимо инвестировать в инфраструктуру и ЦОДы»

На международном форуме Global Tech Forum, посвященном цифровой трансформации бизнеса, Дмитрий Медников, генеральный директор «Русской Медиагруппы», выступил на секции «Государство и бизнес: единый курс на поддержку ИИ и автоматизации». Он представил свое видение перспектив медиаотрасли в условиях внедрения искусственного интеллекта и перечислил ИТ-решения, необходимые для дальнейшего развития.

«Русская Медиагруппа» активно использует технологии ИИ с момента их появления, накопив ценный опыт и подтвердив их эффективность. По словам Медникова, ключевая область применения ИИ — внутренняя аналитика, позволяющая глубже понимать аудиторию и оперативно адаптировать контент и рекламу. В рамках этого направления холдинг запустил проект Emotional Big Data, который связывает эмоциональное состояние пользователей с их покупательским поведением.

Медников подчеркнул, что для реализации этих амбициозных задач медиаиндустрии необходима государственная поддержка. Он отметил, что, несмотря на свою технологичность, медиа не занимается разработкой ИТ-решений. Хотя компании могут четко сформулировать требования и структуру необходимых технологий, им не хватает финансовых ресурсов для создания собственной инфраструктуры, такой как специализированные ЦОДы, необходимой для масштабного применения ИИ. Медников заявил: «Человеческий креатив останется основой уникального контента, но персонализацию, молниеносное производство информации и аналитику обеспечивает вычислительная мощь, и здесь требуется помощь государства».

Отношения между бизнесом и государством в сфере ИИ Медников назвал «гармоничными». Он отметил готовность медиа делиться знаниями о людях и их предпочтениях, ожидая взамен оперативности и соответствующих технологических решений от государства.

На форуме также выступил Станислав Скалабан, директор по развитию цифровых платформ «Русской Медиагруппы». Он рассказал, как бурное развитие больших данных и ИИ трансформирует медиакомпании, помогая создавать новые модели взаимодействия с аудиторией и партнерами. Скалабан привел пример успешной интеграции радио в игровые и цифровые экосистемы, отметив рост популярности игровых саундтреков на онлайн-станции DFM, которые набирают миллионы прослушиваний еженедельно.

По словам Скалабана, анализ данных подтвердил, что правильно подобранная музыка в играх увеличивает время сессий и лояльность игроков. Это, в свою очередь, открыло новые возможности для рекламодателей, предлагая не просто охват, а измеримое вовлечение через интеграцию в контент.