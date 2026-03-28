«Щелкунчик», «Про Федота-стрельца» и фильм-спектакль с Хабенским и другой театральный контент в кино и на ТВ

К Всемирному дню театра Art Pictures Distribution проанализировали телесмотрение и кинопрокат театрального контента и выяснила, какие постановки и форматы пользуются наибольшим интересом у зрителей в последние годы.

На телевидении театральный контент традиционно транслируют на канале «Россия-К», где регулярно выходят как классические спектакли, так и современные постановки. В ТОП-31 наиболее заметных трансляций с 2020 года вошли моноспектакль Леонида Филатова «Про Федота-стрельца удалого молодца» с долей 9,20% и рейтингом 1,94% на Первом канале в 2021 году, фильм-спектакль с Константином Хабенским и Игорем Верником «Жил. Был. Дом» на России-1 с долей 5,95% и рейтингом 0,57% в 2026 году и телеспектакль-мюзикл по мотивам русских сказок «ТСЖ “Лукоморье”» с Анной Асти и Дмитрием Маликовым на Первом канале с долей 3,32% и рейтингом 0,46% в 2024 году. При этом в расширенном ТОП-20 уверенно доминирует классика — показы театральных постановок «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и другие произведения, которые на протяжении многих лет сохраняют стабильный интерес аудитории.

Широкий кинопрокат театральных постановок, балета и оперы в 2014–2025 годах демонстрирует устойчивое развитие. За этот период на экраны вышло 80 релизов, суммарная аудитория составила около 250 тыс. зрителей, а совокупные кассовые сборы достигли порядка 150 млн рублей2. Самым успешным стал 2024 год, где было выпущено сразу 7 театральных релизов в кинотеатрах — «Аида», «Севильский цирюльник», «Катарина, или дочь разбойника», «Золушка», «Я — Сергей Образцов», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Стиффелио».

Среди проектов последних трех лет сформировался очевидный список лидеров. Безусловным хитом остается «Щелкунчик», который ежегодно привлекает широкую аудиторию в новогодний период — за последние 3 года спектакль собрал 10 млн рублей в прокате. Следующим по сборам идет спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», который собрал в прокате более 7 млн рублей. Также заметные результаты продемонстрировал «Павел I» с Александром Олешко — его показали в 150 экранах страны и это абсолютный рекорд последних лет среди театрального контента в кинотеатрах. Кроме этого, успешные переходы со сцены на экран продемонстрировали спектакли «Я — Сергей Образцов» с Евгением Цыгановым и «Снежная королева» в постановке театра им. К.С. Станиславского и В.И.Немировича-Данченко.

Данные Art Pictures Distribution подтверждают, что интерес к театру выходит за пределы сцены: телевизионные показы формируют устойчивый спрос на классику, а кинопрокат открывает новые возможности для актуальных спектаклей. В совокупности эти форматы позволяют театральному искусству находить отклик у самой разной аудитории и сохранять свою культурную значимость.