1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Названы регионы с самым высоким интересом к тру-крайму

By editor
отпечатки - сцена из сериала
Фото: пресс-служба KION

К премьере детективного триллера «Отпечатки» аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН» выяснили, как изменился интерес россиян к тру-крайму и в каких регионах фильмы и сериалы про маньяков пользуются наибольшей популярностью.

Исследование выявило рост интереса россиян к тру-крайму в начале 2026 года. Общее число пользователей «КИОН», любящих следить за поиском серийных убийц в кино, выросло на 53% в I квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Наиболее стремительный рост демонстрируют зрительницы возрастом 35-44 лет (+191%), а также девушки 45-54 лет (+190%). У мужчин, напротив, активнее растет категория от 18 до 24 лет (+191%). 

По данным исследования, больше всего контент про серийных убийц потребляют жители Новосибирской области — почти треть от общего числа пользователей «КИОН» из этого региона (29%) выбирают для просмотра тру-крайм. В числе главных фанатов фильмов и сериалов про маньяков также оказались жители Хабаровского, Алтайского и Приморского краев — 28% зрителей сервиса из названных субъектов также активно смотрят этот жанр.  

Примечательно, что москвичи и петербуржцы оказались менее заинтересованными в расследованиях на экране: доля смотрящих тру-крайм пользователей «КИОН» из Москвы и Московской области составила 24% — аналогичная ситуация со зрителями из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (24%).

