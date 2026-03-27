Названы регионы с самым высоким интересом к тру-крайму

К премьере детективного триллера «Отпечатки» аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН» выяснили, как изменился интерес россиян к тру-крайму и в каких регионах фильмы и сериалы про маньяков пользуются наибольшей популярностью.

Исследование выявило рост интереса россиян к тру-крайму в начале 2026 года. Общее число пользователей «КИОН», любящих следить за поиском серийных убийц в кино, выросло на 53% в I квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Наиболее стремительный рост демонстрируют зрительницы возрастом 35-44 лет (+191%), а также девушки 45-54 лет (+190%). У мужчин, напротив, активнее растет категория от 18 до 24 лет (+191%).

По данным исследования, больше всего контент про серийных убийц потребляют жители Новосибирской области — почти треть от общего числа пользователей «КИОН» из этого региона (29%) выбирают для просмотра тру-крайм. В числе главных фанатов фильмов и сериалов про маньяков также оказались жители Хабаровского, Алтайского и Приморского краев — 28% зрителей сервиса из названных субъектов также активно смотрят этот жанр.

Примечательно, что москвичи и петербуржцы оказались менее заинтересованными в расследованиях на экране: доля смотрящих тру-крайм пользователей «КИОН» из Москвы и Московской области составила 24% — аналогичная ситуация со зрителями из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (24%).