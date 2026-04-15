Дмитрий Медников: «Пришло время сформулировать единые стандарты коммуникации в сфере ИИ»

Создание стандартов для ИИ в медиа: необходимость консорциума

На конференции «Медиапространство-2026» Дмитрий Медников, управляющий директор «Русской Медиагруппы», акцентировал внимание на важности выработки единых стандартов использования нейросетей в медиаиндустрии. Он призвал к созданию консорциума для унификации подходов к коммуникациям, связанным с ИИ, подчеркнув, что на фоне построения суверенного медиапространства России, нейросети затрагивают большинство секторов экономики.

ИИ шире, чем просто упаковка

Медников развеял представление об ИИ как об инструменте исключительно для создания визуального и аудиоконтента, отметив его гораздо более широкое применение: от машинного обучения и аналитики до автоматизации процессов. Он предостерег от отставания компании, которые не освоят эти технологии.

Критические моменты и практическая демонстрация

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» подчеркнул, что единые, гибкие правила игры необходимы для эффективного развития рынка, избегая хаотичного введения множества стандартов. В качестве подтверждения возможностей ИИ была продемонстрирована система автоматизированной обработки видеоконференций. Система за 20 минут сгенерировала для каждого участника индивидуальный медиапакет, включая фотографии, ключевые цитаты и адаптированные для соцсетей видеоролики. Этот проект является частью направления по обработке эмоциональных больших данных.

ИИ в «Русской Медиагруппе»: от контента до новых направлений

Станислав Скалабан, директор по развитию сайтов и приложений «Русской Медиагруппы», поделился примерами внедрения ИИ в производственные цепочки, включая создание рекламы, наполнение сайтов, аналитику музыкальных композиций и повышение эффективности рекламных кампаний. Важно отметить, что ИИ-инструменты не привели к сокращению персонала, а наоборот, потребовали расширения штата и открытия новых направлений, таких как геймдев и музыкальные приложения. Скалабан подчеркнул необходимость постоянного контроля за работой ИИ.