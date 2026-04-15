1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Родительский контроль снизил игровую активность детей в интернете

Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

В московском регионе отмечено снижение игровой активности детей в интернете на 17% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря усилению родительского контроля с использованием сервиса «Белый интернет», который позволяет управлять доступом к сетевым ресурсам.

Анализ показал, что школьники, увлекающиеся онлайн-играми, стали загружать на 17% меньше данных с домашних устройств. Основными причинами такой динамики являются более строгие настройки родителями расписания доступа и списка разрешенных интернет-ресурсов.

Снижение игровой активности затронуло как игровые консоли, так и онлайн-платформы и сервисы облачного гейминга. Наиболее заметное падение зафиксировано на стриминговых платформах – в 2,4 раза, а наименьшее – на игровых консолях, где трафик сократился на 6%.

Несмотря на общее снижение, игровые консоли остаются наиболее популярным устройством для игр среди детей, генерируя 88% игрового трафика в фиксированной сети МТС, что превышает прошлогодний показатель в 77%. Доля стриминговых и облачных сервисов в сумме составляет 12% против 23% в первом квартале 2025 года.

В числе наиболее популярных игр – Counter Strike и Valorant (геройские шутеры от первого лица), PUBG: Battlegrounds («королевская битва»), Minecraft («песочница») и War Thunder (военный онлайн-экшен).

Исследование проводилось на основе анонимизированных данных абонентов московского региона, использующих сервис «Белый интернет» для защиты детей от нежелательного контента и контроля времени в сети.

