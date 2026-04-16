5 главных ошибок начинающего художника

Не начинать творить!

Считать, что у других всегда лучше, а ваши работы недостойны, чтобы из видели. Не рисуете — не публикуете — не рисуете — попадаете в тупик.

Не пробовать хорошие материалы

Уверена, что дешёвые материалы, кроме дополнительного расстройства, ничего не дают. Почувствуйте разницу, найдите тот самый, с которым вам будет комфортно работать и все ваши усилия не будут уходить в песок исправления недостатков самих материалов. Вы же не будете строить свой дом, выбирая самые недолговечные и дешёвые?

Ждать результата сразу

Открою секрет: даже у опытных художников идеальный результат в голове часто не совпадает с тем, что получается в итоге. При этом вы же не ждёте от студента, что с первого посещения лекции он станет профессором? Оберегая себя от лишних усилий двигаться, вы лишаете себя поиска своего творческого пути. А если вы сами не цените этапы своего творчества, какой оценки вы ждёте от других?

Не уделять внимание рисунку

Обходить стороной рисунок, базу, лежащую в основе любой живописи. Можно его не любить, но знать необходимо, без этого нет правильно нарисованных объектов, распределения композиции, объема. Пусть освоения базы — путь борьбы с дилетантством и путь к качеству. В моих уроках вы найдете существенную часть этой базы.

Не экспериментировать

Не пробовать разные материалы. Освоение разных творческих техник улучшает ваш уровень в целом, мастерство растет от разнообразия опыта. Даже в одном материале важно пробовать разные техники, чтобы лучше понять сам материал.

Рисуйте, творите, пишите, делитесь. Результат будет виден всем. Как и творчество, которое предназначено для всех.

Оксана КУДРЯШОВА, преподаватель ПДШИ.

Изображения предоставлены автором.