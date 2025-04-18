Дневник советского военврача с извлеченными пулями и осколками войдет в новую экспозицию Музея Победы

Национальный музей Республики Татарстан примет участие в создании масштабной экспозиции «Путь к Победе». Новая грандиозная экспозиция, посвященная воинскому подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, будет размещена на площади почти 4,5 тысячи кв. метров. В экспозиции представят фронтовую летопись в судьбах красноармейцев. Проект создается при поддержке Департамента культуры г. Москвы.

«Впервые к осуществлению выставочного проекта привлечены музеи из десятков регионов нашей страны. Они примут участие в создании интерактивного комплекса «Реликвии Победы», который станет уникальной частью экспозиции и будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Здесь покажут более 160 экспонатов, рассказывающих о биографиях и подвигах героев Великой Отечественной войны», — рассказали в Музее Победы.

К участию в создании экспозиции присоединился и Национальный музей Республики Татарстан — партнер Музея Победы в рамках международного проекта «Территория Победы». Из фондов культурного учреждения в интерактивный комплекс «Реликвии Победы» передали дневник военного врача, хирурга Григория Иосифовича Иваненко. На фронт он был призван в июне 1941 года из Казани. Сразу же отправился в военный госпиталь на передовую, возглавил нейрохирургическую группу роты медицинского усиления. Гвардии военврач 2-го ранга Иваненко был командиром операционно-перевязочного взвода 311-го отдельного медико-санитарного батальона 60-й гвардейской стрелковой дивизии. За годы Великой Отечественной войны он провел свыше тысячи сложных операций, в том числе на сердце и на поврежденные участки мозга. К дневнику пришиты осколки и пули, извлеченные из тел советских бойцов. У каждого осколка есть запись – это фамилия, имя и отчество раненого, дата ранения и дата операции. Все эти люди — более полусотни бойцов — остались живыми благодаря Григорию Иосифовичу.

Помимо этого, из собрания Национального музея Республики Татарстан в экспозиции будет показан блокнот со стихами поэта-воина, классика татарской литературы, члена Союза писателей СССР Фатыха Карима. Стихи были написаны поэтом в 1943 году и отражают события, свидетелем которых он стал на фронте. В 1941 году он добровольно ушел на фронт, сражался под Москвой. В 1942-1945 годах переживает творческий подъем, пишет знаковые для татарской поэзии произведения. Вершина его творчества — поэма «Кыңгыраулы яшел гармун» («Зелёная с колокольчиками гармонь», 1942 год). В январе 1945 года после окончания Ленинградского военно-инженерного училища командовал взводом саперов в Восточной Пруссии. 19 февраля его взвод уничтожил 45 солдат врага, более 120 взял в плен, но весь состав погиб в бою, включая Карима. Награждён орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени (посмертно).

Всего подлинные раритеты из своих фондов передадут около 70 столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь, а также частные коллекционеры. Все реликвии займут достойное место в интерактивных витринах новой экспозиции Музея Победы и помогут раскрыть природу массового героизма в годы Великой Отечественной войны и покажут вклад каждого региона Российской Федерации и стран СНГ в Победу.