«В поисках короля Джулиана»: галерея ART&BRUT представила персональную выставку Якова Хомича о Мадагаскаре

19 апреля галерея ART&BRUT открыла персональную выставку Якова Хомича «В поисках короля Джулиана». Она представит новую серию работ художника, созданную после его экспедиции на остров. Вдохновившись природой, культурой и людьми Мадагаскара, художник создал цикл картин, передающих атмосферу африканского континента. Куратор выставки — Катя Нечаева.

Проект подготовлен совместно с компанией «Сила Территории», организующей уникальные путешествия. Команда бренда пригласила художника в поездку на остров, где он смог познакомиться с его экзотическим миром и понаблюдать за его главным символом — лемурами, которых местные жители наделяют сакральными значениями. Новая выставка в галерее ART&BRUT через художественное восприятие Якова Хомича передаст атмосферу Мадагаскара, его колорит, магию природы и культурное наследие.

Экспозиция будет построена в формате путешествия: маршрут Хомича по Мадагаскару будет визуализирован в пространстве галереи, а работы распределены по тематическим зонам — от портретов лемуров в духе Анри Руссо до сцен жизни деревень в стилистике Фриды Кало. Галерея планирует создать на полу визуализированную карту маршрута, чтобы зрители могли буквально «пройти» путь художника и вместе с ним отрефлексировать этот опыт.

В своих работах Яков Хомич не просто фиксирует реальность — он создает визуальную интерпретацию, погружая зрителя в многослойную атмосферу Мадагаскара. Многослойно и с особой декоративностью прорисованные джунгли на холстах контрастируют с привычно изображенными персонажами в стиле «блюр», напоминающими выгоревшие фотографии прошлого. Эти изображения символизируют присутствие человека, чье влияние все еще видно, как память о колонизаторах, а привнесенная ими культура продолжает существовать в диких индо-африканских местах.

Выставка «В поисках короля Джулиана» приглашает зрителя в мир Мадагаскара через реальность, переданную языком живописи. В своих картинах Яков Хомич создает пространство, наполненное мистическими образами, предлагая зрителю стать путешественником — пройти по следам художника, вслушаться в истории острова, уловить иронию и прикоснуться к тому, что обычно скрыто за экзотическим фасадом.

Яков Хомич — художник и сценограф, живет и работает в Москве. Выпускник ВГИК. Сочетает академическую школу с визуальными экспериментами. Работал над декорациями для спектаклей «Гоголь-центра» «Палачи» (реж. Кирилл Серебренников) и «Петровы в гриппе» (реж. Антон Федоров). Персональные выставки прошли в галерее ART&BRUT (Москва): «Мир Хейли» (2024), «Залы ожидания» (2022). Участник международных выставок в Дубае и Барселоне. Участник ведущих российских ярмарок: Blazar (2023, 2024), Cosmoscow (2024), Catalog Art Fair. Осознанно избегает одного стиля, для каждой идеи изобретая свой визуальный язык. «Важно сделать что-то красивое и искреннее — для себя и еще одного человека», — говорит Яков.