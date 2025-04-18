Более 220 школьных музеев России, Беларуси и Кыргызстана стали новыми партнерами Музея Победы

С декабря 2024 года партнерами Музея Победы стали 223 музея образовательных организаций. В программу «Школьный музей Победы» вступили новые участники из 47 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь и впервые – Республики Кыргызстан.

«Для нас очень значимо, что программа набирает обороты в международной музейной среде. Ранее к программе присоединились школьные музеи из Беларуси и Казахстана, а теперь и учреждение из Кыргызстана. Это Музей истории блокады Ленинграда имени Кутановой Анны Алексеевны – наши коллеги из Бишкека, они уже участвовали во Всероссийском съезде «Школьный музей Победы» в онлайн-формате в октябре 2024 года», – рассказала директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Самым активным регионом стала Тульская область – 87 учебных заведений области выразили желание стать партнерами главного военно-исторического музея страны. Из Тверской области поступило 20 заявок, из Чувашской Республики – 16. Тематика музеев разнообразна: больше всего краеведческих и исторических, в которых хранятся экспонаты, связанные с малой Родиной и её жителями. В их числе — комплексные музеи, совмещающие экспозиции про край, традиции и быт, про Великую Отечественную войну, ветеранов и тружеников тыла. Среди новых партнеров есть и музеи, имеющие узкую тематику – этнография и спортивные достижения.

«Каждый школьный музей имеет свою историю. В программу вступают и совсем «юные» музеи, например, две школы из Севастополя, которые только начали собирать экспонаты и оформлять стенды в этом учебном году. Но есть и те участники, чья история берет начало во время Великой Отечественной войны. Среди таких – комната боевой славы 24-й гвардейской Краснознаменной Евпаторийской стрелковой дивизии школы № 4 города Рассказово. История дивизии началась именно в этой школе, в ноябре 1942 года здесь была проведена комсомольская конференция, с которой молодые воины отправились на Сталинградский фронт. После войны школьники активно сотрудничали с ветеранами, вели поиск тех, кто вступил в дивизию при переформировании. Сейчас это целый живой архив, находящийся в доступе для изучения у всех учащихся школы», – поделилась Елена Слесаренко.

Всего участниками программы «Школьный музей Победы» с 2019 года являются 2550 школьных музеев из 89 субъектов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Кыргызстан.