дни документального театра

С 10 по 13 июня 2022 года в Культурном центре ЗИЛ пройдет показ документальных спектаклей студентов актёрской и актёрско-режиссерской лабораторий Юрия Муравицкого.

Спектакли стали результатом работы по изучению театральной техники вербатим (от лат. verbatim – дословно). В основе спектаклей лежат интервью с реальными людьми, которые согласились поделиться своими историями, каждая из которых уникальна в своей откровенности.

Персонажи спектаклей делятся мыслями о своих отношениях с семьёй и партнёрами, мужской чувствительности, сексуальном опыте, поиске себя в мире, о потребности быть услышанным и желании найти настоящую любовь. Такие разговоры обычно звучат вечерами на кухне, но вместе они превращаются в некий терапевтический круг, где каждый может высказаться или вдруг услышать от других те мысли, которые не дают покоя ему самому.

В эти дни будет работать проект «Радио Тела» — документальный подкаст-исследование о наших отношениях с телом и принятии себя. Попытка признаться себе и окружающим, что тело не должно быть идеальным, что сомневаться в себе нормально, и что сегодня можно просто быть собой.

Возрастные ограничения: 18+.

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