23 марта 2025 года, в культурном пространстве «Бункер на Лубянке» прошла встреча вице-спикера Госдумы Александра Бабакова с группой иностранных журналистов, вернувшейся накануне из поездки по Запорожской области. Журналисты и блогеры из Сербии, Чехии, Казахстана, Грузии, Индонезии, Франции и Индии провели пять дней в зоне боевых действий: убегали от дронов, общались с бывшими украинскими военнослужащими, которые сформировали отряд имени Максима Кривоноса, осмотрели разбитые ВСУ дома жителей Токмака.

Александр Бабаков поблагодарил собравшихся журналистов за их профессионализм и мужество, проявляющееся в готовности доносить до людей правду: «Это не просто слова. Ваше мужество проявляется не только в самих поездках, но и в готовности говорить правду. Ваша профессия – одна из немногих, которая всегда требует внутреннего выбора. Количество всегда переходит в качество, и, думаю, вы уже замечаете, что наша встреча сегодня существенно отличается от первой. Уверен, ваш пример сегодня становится не просто ручейком, а рекой правдивой информации для многих стран».

Во время поездки журналисты посетили Запорожскую атомную электростанцию и смогли составить собственное мнение о характере повреждений – обломки американских ракет и дронов на территории энергообъекта не оставляют сомнений в источники ударов по нему.

«Меня разочаровывает позиция официальных европейских лидеров, связанных с руководством МАГАТЭ. Вы приехали впервые и сразу увидели, откуда ведутся обстрелы, тогда как они посещают регулярно и никак не могут разобраться в этом. Очень грустно смотреть на таких специалистов. Возможно, ваши комментарии помогут изменить их мнение», – отметил Бабаков.

«Люди устали от лжи и искусственного ограничения доступа к информации. Мы четко понимаем, что причина конфликта заключается в стремлении многих западных лидеров сохранить однополярный мир. Они отказываются принять многополярность, и, естественно, Россия, бросившая вызов этой политике, столкнулась с противодействием со стороны коллективного Запада. Тем не менее события на поле боя, а также в экономике и дипломатии показали, что гибридная война терпит фиаско, и необходимо делать определенные выводы. Похоже, американцы делают правильные выводы. Сегодня они показывают готовность к переговорам, стремясь не только сохранить лицо, но и оставить конфликт на плечах Европы. Мы тоже не наивные люди и осознаем, что риторика, звучавшая еще полгода назад, никуда не исчезла. Однако тот факт, что наш президент услышан, хотя бы американцами, является большим плюсом. К сожалению, европейские политические лидеры далеки от этого понимания. Но я считаю, что благодаря вам информация о реальных событиях будет доходить до избирателей, и, возможно, они изменят ситуацию. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Пусть ваши читатели сами делают выводы. Однако они должны знать правду», – подчеркнул он.

Это уже седьмой пресс-тур иностранных журналистов на новые территории, организованный командой «Ваших Новостей» при поддержке и кураторстве вице-спикера Государственной Думы Александра Бабакова и его советника Александра Воробьёва.

Регулярные пресс-туры проходят с ноября 2023 года. В поездках уже приняли участие представители более чем сорока стран, включая США, Индию, Китай, Индонезию, Исландию, Францию, Италию, Испанию, Перу, Грузию, Сербию, Чад, Казахстан, Гану, Мали, ЮАР, Камерун, Словению, Турцию, Нигерию и другие – в общей сложности 82 представителя иностранных СМИ.

Совокупный медийный охват публикаций по итогам проведенных пресс-туров превышает 100 млн просмотров. О поездках выходили публикации в крупных западных медиа – CNN и BBC, а также в крупном китайском издании «Гуанча». Участник одного из пресс-туров в Запорожскую область американский блогер Джексон Хинкл выступил с докладом по итогам поездки на одной из важных площадок ООН.

Цель этой работы – расширение доступа зарубежной аудитории к достоверной информации о конфликте на Украине и жизни новых регионов.

«Динамика идет по нарастающей, всё круче и круче участники, всё больше и больше информации. Это крайне важно, поскольку, как ни удивительно, многие страны далеки от нашей повестки и плохо понимают, что и почему происходит, и вообще мало знают о России. Эти поездки очень здорово открывают людям глаза. Как журналистам, так и их аудитории», – рассказал сотрудник издания «Ваши Новости», сопровождавший группу в поездке, Олег Сидоров.