КАЛИНИНГРАД: Музей Мирового океана впервые представит «Физическую географию» Канта на русском языке

Уникальное издание готовится к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта, которое будет отмечаться в апреле 2024 года. «Физическая география» Канта, составленная на немецком языке из записей его слушателей, увидела свет еще при жизни философа, а затем была переиздана в Германии в 1905 году. Музей впервые выпустит в свет тематический сборник глав книги на русском языке. Группа калининградских переводчиков в составе Светланы Колбаневой, Андрея Портнягина, Андрея Левченкова выполнила перевод всей первой части данного издания, начиная с предисловия издателя Гедана 1905 года, включая предисловие издателя Ринка 1802 года, введения, разделы «О воде», «О суше», «Об атмосфере», а также разделы «Об источниках и родниках», «История рек» и приложение «О мореплавании».

«Кант был одним из первых европейских мыслителей, кто начал преподавать географию в университете. Более сорока лет он разрабатывал теорию и методику преподавания географической науки, видел в географии важнейшую отрасль академического знания. Вся деятельность Музея Мирового океана направлена на представление культурного и природного наследия. И мы как музей, посвящённый географии, мореплаванию, кораблестроению, не могли не обратиться к труду Иммануила Канта – первого географа Кёнигсберга и одного из первых географов Западной Европы», - отметила заместитель генерального директора музея-заповедника «Музей Мирового океана» Лариса Зубина.

Верстка первого русского издания книги будет особенной: читатель сможет увидеть и оригинальный текст лекций на немецком языке, и русский перевод с иллюстрациями, выполненными художником музея Евгением Машковским. Объем издания - около 250 страниц.

Также куратор проекта напомнила, что в фондах музея хранится переданная обществом «Друзья Канта» редчайшая антикварная ценность – прижизненное издание «Физической географии» Иммануила Канта.

Напомним, накануне генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова приняла участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, которое состоялось под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко 23 июня на площадке Балтийского федерального университета им. И. Канта.

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