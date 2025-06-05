Докфильм о Данииле Краминове вышел в финал фестивалей  «Будь! Russia Film Festival» и ZILANT–2025

Документальный фильм «Победа над фашизмом» стал финалистом двух российских кинофестивалей — «Будь! Russia Film Festival» и ZILANT–2025 — в номинациях «Документальный/патриотический фильм» и «Дебют». Картина посвящена советскому журналисту-международнику, главному редактору журнала «За рубежом» (1960–1986 гг.) Даниилу Краминову.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции, прошедшей в международном мультимедиацентре «Евразия Сегодня». В ней приняли участие генеральный директор «Евразийской медиагруппы» и продюсер фильма Сергей Деменский (по видеосвязи), а также автор и режиссёр картины Николай Евенко. В своих выступлениях они выразили благодарность зрителям и профессиональному сообществу за проявленный интерес к фильму.

«Фильм уже вышел в финал двух кинофестивалей. Это дебют Николая Евенко в жанре документалистики, и он оказался удачным. Мы хотели показать, что журналистика может быть не просто хроникой событий, но важнейшим инструментом дипломатии и Победы. Рад, что фильм нашёл отклик у зрителей и профессионалов», — отметил Сергей Деменский.

Отвечая на вопрос об аудитории, участники пресс-конференции подчеркнули, что картина интересна всем, кто интересуется историей Второй мировой войны и советской журналистики, а также особенно важна для молодого поколения.

«Надеюсь, зрители, посмотрев фильм, откроют для себя что-то новое. Тема работы военных корреспондентов в годы войны освещена довольно широко, многие имена известны, но о роли журналистов, которые работали в нейтральных странах и доносили различные точки зрения политических элит с территории вне прямого конфликта, известно очень мало. Здесь мы приоткрываем закулисье этой профессии. Кто бы ни был зритель, главное — чтобы он посмотрел и ему было не всё равно», — сказал Николай Евенко.

В рамках пресс-конференции была также анонсирована премьера следующего фильма из цикла об издании «За рубежом». Новая лента «Горький, Кольцов, Краминов и вся советская интеллигенция» расскажет о его истории — с момента основания в 1930 году до приостановки в 1938-м, а также о возобновлении издания в 1960 году и его работе в настоящее время. В центре сюжета — творческая атмосфера и формирование профессионального сообщества советских и российских журналистов.

Среди интересных моментов в работе над фильмом — участие в проекте Александра Лаврентьева, внука Александра Родченко и Варвары Степановой, художников, оформлявших первые номера журнала «За рубежом».

«Александр Лаврентьев оказался не просто выдающимся искусствоведом и потрясающим собеседником, но и настоящим проводником в мир своих бабушки и дедушки, в историю семьи, которая формировала облик современного дизайна и визуальной эстетики во всем мире, и которая, в том числе, просматривается сегодня на портале “За рубежом”. Участие Александра заметно обогатило фильм и придало ему особую теплоту», — отметил Николай Евенко.