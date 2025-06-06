25% россиян слушают музыку, чтобы не уснуть на работе

Работать в тишине не могут 70% россиян: треть регулярно включает музыку во время рабочего дня, а остальные выбирают белый шум (24%) или подкасты (17%). Об этом говорят данные опроса музыкального сервиса Звук, приуроченного к обновлению сайта. В создании новой веб-версии приняли участие слушатели. Так появились перемещаемый мини-плеер, поиск с любой страницы, семь новых цветовых тем, а сама структура сайта построена на предпочтениях аудитории.

22% респондентов утверждают, что музыка улучшает концентрацию на рабочих задачах. Часть опрошенных (13%) слушает любимые треки на фоне весь день, а 11% использует их для мотивации. Есть и те, кого музыка спасает от эмоционального перенапряжения (4%).

Чтобы работа была приятнее, можно представить себя героем сериала про офис – 28% опрошенных ответили, что музыка отражает их настроение и события на работе. Еще около четверти (27%) предпочитают просто расслабляющую музыку, а вот драйвовые мелодии, которые помогают сохранять активность, выбирают всего 7%. Также россияне отмечают, что музыкальный фон зависит от задачи, которую нужно выполнить (13%). При этом 18% делегируют выбор треков рекомендательным волнам в музыкальном сервисе.

Самыми популярными музыкальными жанрами для работы россияне называют классику (28%), электронику (27%) и современный поп (23%). В пятерку любимых также входят рэп (20%) и звуки природы (16%).

При этом абсолютное большинство (89%) не может выбрать конкретный трек для работы. Кто-то сходится во мнении, что это должно быть что-то ненавязчивое и спокойное, а кто-то выбирает творчество рок-групп (Король и Шут, Queen, Ария и т.д.). Также среди популярных исполнителей — Баста и Григорий Лепс.

Любители многозадачности (14%) выбирают подкасты и аудиокниги. У таких людей в топе — подкасты о культуре или искусстве (19%), профессиональные (18%) и мотивационные подкасты о деньгах и карьере или тру-крайм (15%).

Стоит отметить, что 41% любителей слушать музыку во время работы заботится о комфорте окружающих и использует наушники. 21% опрошенных предпочитает радиоприемники, 16% — слушают треки через умную колонку. Еще 15% используют для прослушивания песен динамики компьютера, а 7% — телевизора.

Помимо музыки россияне ассоциируют с работой звуки уведомлений в мессенджерах (25%) и входящих звонков в Zoom (20%). Также среди «рабочих» звуков респонденты выделяют щелканье клавиатуры (19%), шум офиса в течение дня и жужжание кофемашины по утрам (по 18%).

Среди всего, что может помочь настроиться на работу с утра, музыка занимает почетное второе место — ее выбирает 31% россиян. Немного уступает ей здоровый завтрак (30%). А вот первое место традиционно у кофе — чашечка эспрессо макиато или другого бодрящего напитка спасает от сонливости 47% опрошенных.