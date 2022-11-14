Документально-художественный фильм «Петр I. Последний царь и первый император» установил абсолютный рекорд в прокате

По итогам второго уикенда проката масштабный документально-художественный фильм АО «Газпром-Медиа Холдинг» «Петр I. Последний царь и первый император» производства компании 1-2-3 Production по заказу ПАО «Газпром», выпущенный «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), установил абсолютный рекорд по сборам в прокате в своём жанре: к утру понедельника 14 ноября картина заработала свыше 140 млн рублей и показала отличную заполняемость (28 человека на сеанс) уикенда.

«Петр I. Последний царь и первый император» – уникальный масштабный проект-реконструкция, созданный для семейной аудитории и в деталях воссоздающий исторические события в России XVII и XVIII веков, рассказывающий, как Древняя Русь превратилась в Российскую империю и как строилось государство, которое стало фундаментом для современной России.

Фигура императора Петра Великого, как и эпоха его становления и правления, до сих пор будоражит умы людей во всем мире. Как занять престол, когда ты – четырнадцатый ребенок в семье? Как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота? Как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну, с которой никто не считался? На эти и многие другие вопросы даст ответы фильм режиссера Андрея Кравчука («Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения», «Однажды в пустыне»).

«Петр I» – первая попытка всестороннего анализа личности монарха через призму современности. Премьера картины приурочена к празднованию 350-летнего юбилея великого правителя.

«Мы рады, что фильм вызвал у людей такой высокий интерес. Аплодисменты в зрительных залах на финальных титрах говорят о многом. Это значит, что в нашей стране существует запрос на глубокое изучение истории российского государства. В том числе – у молодого поколения. Создатели ленты сознательно не гнались за спецэффектами, а преследовали иные цели. Главным образом хотелось донести до зрителя масштаб личности Петра I. Выполняя социальную функцию, мы обязательно продолжим цикл под названием «Русь». Это будут художественные фильмы, сериалы, мультфильмы, подкасты, программы и картины для интернет-площадок, посвященные выдающимся личностям нашего государства», – говорит генеральный директор Холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

Фильм создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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