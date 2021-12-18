Стартовали съемки сериала «Сын» режиссера Николая Хомерики с Алексеем Серебряковым, Анной Ардовой и Глебом Калюжным в главных ролях.

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о начале съемок оригинального сериала «Сын», режиссером которого стал Николай Хомерики. Это криминальная драма о силе родительской любви, которая способна если не на все, то на многое. «Сын» — совместный проект KION (МТС Медиа) и кинокомпании РВС, который будет эксклюзивно доступен в сети в онлайн-кинотеатре KION в 2022 году, а затем в эфире телеканала НТВ.

Роли в сериале исполнят актеры Анна Ардова, Алексей Серебряков, Глеб Калюжный, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Михаил Евланов, Эльшан Алескеров, Дмитрий Поднозов, Александр Кудренко, Владимир Капустин и другие.

В центре истории — бывшие любовники, которые должны пройти большой и опасный путь, чтобы спасти сына и снова найти общий язык друг с другом. Молодого врача-ветеринара из Москвы, Василия Булатова (Глеб Калюжный), из греческого отеля похищает группа террористов и перевозит в один из районов Сирии.

На поиски сына бросается его мать, московский врач Лика Булатова (Анна Ардова). Она обращается к российским властям, но те уверяют, что Василий по собственной воле присоединился к преступникам. В отчаянии Лика обращается к отцу Василия, Павлу (Алексей Серебряков), с которым долгое время не общалась. Павел соглашается помочь найти сына, которого никогда не видел. Вместе они отправляются в чужую страну, проходят ряд испытаний и ищут новый смысл жизни.

«Сын» — остросюжетный сериал в жанре роуд-муви с глубокой человеческой драмой — говорит о важности настоящих партнерских отношений, семьи, взаимопонимания, поддержки. Бывшие партнеры в экстремальных обстоятельствах Ближнего Востока вынуждены работать сообщать и, возможно, открыть неизвестные или забытые грани друг друга. Они объединены одной целью — спасти родного сына и вытащить его из плена живым и невредимым.

Роли в сериале исполнят актеры Анна Ардова, Алексей Серебряков, Глеб Калюжный, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Михаил Евланов, Эльшан Алескеров, Дмитрий Поднозов, Александр Кудренко, Владимир Капустин и другие.

Режиссер проекта — Николай Хомерики («Море волнуется раз», «Ледокол»). Сценарист — Ариф Алиев. Генеральные продюсеры — Тимур Вайнштейн, Игорь Мишин, Наталья Лазарева, Юрий Сапронов. Продюсеры — Максим Филатов, Авдей Кирьянов. Креативный продюсер — Наталья Исакова. Ведущий продюсер — Сергей Маевский.

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ и сериала «Сын»:

– Многосерийная картина «Сын» — масштабный и амбициозный проект не только по глубине заложенных в нём смыслов величайшим современным кинодраматургом Арифом Алиевым, но и по высочайшему уровню производства. В текущей ситуации закрытых границ и сложности передвижения, нам удалось обеспечить проекту международную географию съёмок и собрать на площадке сильнейший актёрский ансамбль во главе с Алексеем Серебряковым. Артисты воплотят на экране героев серьёзной драмы, в основу которой легла современная жизнь. Особенная гордость для нас, что режиссером проекта выступает один из сильнейших мастеров своего дела — Николай Хомерики, каждый проект которого становится кинособытием. Остросюжетность и динамичность сюжета вместе с оригинальной темой и мастерской актерской игрой – это то, за что зрители любят и смотрят контент НТВ.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION:

– «Сын» — крайне многослойный проект, отвечающий жанровому разнообразию линейки KION Originals. Это динамичная психологическая драма, наполненная массой событий — напряженный сюжет, острая, актуальная тема, и глубокие, неординарные персонажи. Такие проекты — одновременно увлекательные и содержащие глубокий социальный месседж — составляют основу линейки наших оригинальных фильмов и сериалов.

Наталья Лазарева, генеральный продюсер сериала:

– Это смелое высказывание, взгляд на новую реальность. История обычной женщины, попавшей в ситуацию, в которой сегодня может оказаться каждая мать. Рассказ про удивительную силу материнской любви, побеждающей зло и жестокость окружающего мира.

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