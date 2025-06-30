Документальный сериал «Необычные люди»: колдуны, маги и астрологи XX века – кто они?

Экстрасенс – одна из самых старых профессий, и в древнем мире люди часто обращались к ним за помощью. В средние века мистики и колдуны подвергались преследованиям, однако сильные мира сего все равно прибегали к их услугам. Британская королева Елизавета I, император Петр I, династия шведских королей неизменно держали при дворе людей с паранормальными способностями. С началом научно-технического прогресса экстрасенсы, медиумы и колдуны не потеряли своего влияния, потому что к подобным практикам стали прибегать и многие современные политики.

Документальный сериал «Необычные люди» рассказывает о том, что из себя стали представлять астрологи и колдуны в 20-м веке, и как они повлияли на ход мировой истории. Зрители узнают о мистических увлечениях великого композитора Александра Скрябина и выдающегося поэта Валерия Брюсова. Авторы сериала расскажут, чем была обусловлена огромная популярность советской предсказательницы Джуны, а также кто был главным целителем и медиумом Николая II до появления Григория Распутина. В течение десяти серий зрители окунутся в мистическую атмосферу мирового закулисья и узнают, как верования, суеверия и мистицизм повлияли на историю цивилизации.

На RUTUBE вышел мистический документальный сериал «Необычные люди», который позволит открыть знаменитых исторических личностей с новой стороны. Проект рассазывает о судьбах необычных людей 20-го века, их влиянии на ход истории и культуры, а также познакомит с малоизвестными фактами из биографии поэтов, композиторов и других знаковых личностей.