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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Документальный сериал «Необычные люди»: колдуны, маги и астрологи XX века – кто они?

editor
By editor
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Скриншот трейлера «Необычные люди». © ТВ3

Экстрасенс – одна из самых старых профессий, и в древнем мире люди часто обращались к ним за помощью. В средние века мистики и колдуны подвергались преследованиям, однако сильные мира сего все равно прибегали к их услугам. Британская королева Елизавета I, император Петр I, династия шведских королей неизменно держали при дворе людей с паранормальными способностями. С началом научно-технического прогресса экстрасенсы, медиумы и колдуны не потеряли своего влияния, потому что к подобным практикам стали прибегать и многие современные политики.

Документальный сериал «Необычные люди» рассказывает о том, что из себя стали представлять астрологи и колдуны в 20-м веке, и как они повлияли на ход мировой истории. Зрители узнают о мистических увлечениях великого композитора Александра Скрябина и выдающегося поэта Валерия Брюсова. Авторы сериала расскажут, чем была обусловлена огромная популярность советской предсказательницы Джуны, а также кто был главным целителем и медиумом Николая II до появления Григория Распутина. В течение десяти серий зрители окунутся в мистическую атмосферу мирового закулисья и узнают, как верования, суеверия и мистицизм повлияли на историю цивилизации.

На RUTUBE вышел мистический документальный сериал «Необычные люди», который позволит открыть знаменитых исторических личностей с новой стороны. Проект рассазывает о судьбах необычных людей 20-го века, их влиянии на ход истории и культуры, а также познакомит с малоизвестными фактами из биографии поэтов, композиторов и других знаковых личностей.

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