Сериал «Женщины культуры» вышел в Сети

В сети вышли первые две серии сериала «Женщины Культуры», снятого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Это история успеха выдающихся российских женщин, которые прошли тернистый путь к мечте, получили признание в обществе и вложили свой вклад в сохранение культурного наследия нашей страны. Героини откровенно рассказывают о себе, пройденных трудностях и оценивают значение успеха в жизни творческого человека. Это серия манифестов женщин, которые вдохновляют других быть сильнее, не бояться заявить о себе, открыться миру и начать менять его в лучшую сторону.

Героинями проекта стали:

Анжелина Воронцова – артистка балета, бывшая солистка балетной труппы Большого театра, в настоящее время – прима-балерина Михайловского театра;

Галина Полищук – главный режиссер МХАТ им Горького;

Карина Салихова – стендап-комик;

Елизавета Лихачева – искусствовед.

Режиссером выступила Милана Королева, автором сценария – Анастасия Тодорова, художественным руководителем проекта – Элеонора Тухарели.

Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Италии. Следующие две серии будут доступны на онлайн-платформе в ближайшее время.

Приводим комментарии участниц проекта – о природе успеха, таланте, искусстве,

Анжелика Воронцова:

«Я считаю, настоящий успех всегда заслуженно приходит. И когда он остается на долгие годы – это всегда либо с большим талантом, гением, либо с большим трудоголиком, либо это все, когда складывается воедино. Нужно просто очень много работать и не предъявлять требований к окружающим людям, а предъявлять требования больше к себе».

«Я не чувствую себя в таком привычном понимании звездой. Может быть это, знаете, такие короткие моменты нахождения на сцене в конце спектакля, в конце удачного спектакля, когда вот я сама собой довольна. Но это очень-очень редко, и потом, проснувшись на следующий день, это чувство теряется. И сколько бы ни происходило каких-то успехов, оно вот… на кончиках пальцев это невозможно почувствовать, что такое успех».

Галина Полищук:

«Я в жизни такая трусиха, что ничего того, что делаю в театре, никогда не сделаю. Мне будет страшно. Я бы никогда с парашютом не прыгнула. А в театре ты можешь себе позволить, потому что оно как бы не по-настоящему».

«Режиссёр, мне кажется, – самая зависимая профессия. Это зависимость от всех – от зрителя, от директора, от продаж, от актёров. В театре куча людей, и я действительно стараюсь к каждому найти подход. И от того, как они работают, это тоже 50% успеха. Иногда мне кажется, что это и счастье, и проклятие. Потому что, когда делаешь спектакль, ты всё равно не живёшь этой жизнью. Ты спать не можешь, тебе снятся эти персонажи, ты ходишь, ты видишь эти сцены».

Карина Салихова:

«Мне не нравится, когда про стендап-комиков и вообще в целом про юмористов говорят, что мы какие-то клоуны. Что такое профессия? Это, наверное, то, что ты делаешь регулярно, трудишься в одном направлении, и тебе за это платят деньги, ты рад, и ты приносишь пользу обществу. Стендап – это профессия, стендап-комик – это профессия».

«Я чаще всего себя ругаю. Но наконец-то научилась и хвалить себя, хотя бы периодически, хотя бы иногда себе говорить, что я молодец. Но это результат где-то двухлетней терапии у психолога».

«Безусловно, я сильный человек. Слабый человек со всеми этими приколами жизненными просто не справился бы, наверное. Что еще? Я ленивая. Это сто процентов. Целеустремленная, но лень, конечно же, мешает. Где-то капризная. Ну и в какой-то степени, наверное, хочется все-таки быть чуть-чуть слабым человеком иногда».

Елизавета Лихачева:

«Мне жалко тратить время на условности. Ну, в том смысле, что вот я умру, предстану перед апостолом Петром, и он мне говорит: “Ну что?” А я говорю: “Вот, я тратила время на условность”. Он говорит: “Ну и дура”. И будь прав абсолютно, потому что это глупость, страшная».