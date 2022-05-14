Долгопрудненский театр «Город» выступит на театральном фестивале «Поговорим о любви…» в Новошахтинске

22 мая Долгопрудненский театр «Город» выступит на VI Международном театральном фестивале «Поговорим о любви…» в Новошахтинске.

Коллектив театра «Город» уже неоднократно принимал участие в фестивале и заслуживал самых высоких оценок жюри. Среди наград, привезенных из Новошахтинска, диплом Романа Дудича за лучшую мужскую роль (Петр Капица в спектакле «Открытие жизни»), диплом Олеси Агрызковой за лучшую женскую роль второго плана (Власть в спектакле «Открытие жизни»), диплом за лучший актерский ансамбль (спектакль «Откуда берутся дети») и другие.

В этом году на фестивале «Поговорим о любви…» подмосковный театр представит премьеру нынешнего театрального сезона, спектакль режиссера Лауры Арутюнян «Золушка», уже удостоенного высоких оценок театральных экспертов и отмеченного публикациями в крупных театральных журналах страны.

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