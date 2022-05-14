«Роту поэтов» приветствовали стоя

6 и 13 мая 2022 года в Долгопрудненском театре «Город» прошла премьера спектакля «Рота поэтов огненных лет», основанного на реальных событиях и рассказывающего о главных произведениях, созданных в годы Великой Отечественной войны, их авторах, человеческих судьбах, трагических моментах, сопутствующих созданию стихов и прозы в те страшные годы. В спектакле воссозданы истории жизней писателей Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Зинаиды Шишовой, Маргариты Алигер, Михаила Дудина, Ильи Сельвинского, Ильи Эренбурга, Алексея Суркова, Булата Окуджавы.

Для режиссера спектакля Алены Маклецовой, которая исполнила в нем одну из ролей, постановка стала своего рода манифестом, объяснением в любви к Родине, рассказом о том, как обычные люди готовы были выстоять и выжить, несмотря ни на что. Режиссер говорит о том, как поэзия и великое русское слово помогали пережить самые, казалось бы, страшные моменты – смерть, голод, многодневные бомбардировки, блокаду…

Строгая и лаконичная сценография, передающая тревожность и безысходность тех дней, детально стилизованные исторические костюмы, идеально подобранные переходы мизансцен и общие сцены, видеоряд с изображениями писателей — реальных героев спектакля — все это придает постановке целостность и подчеркивает глубокий смысл, который стремились донести режиссер и артисты в своей работе. Визуально четко спроектированные сюжетные мини-линии, помогают не только зрительскому осознанию происходящего на сцене, но и трогательно воссоздают предыстории каждого героя.

Зрители стоя аплодировали артистам, вышедшим на поклон по завершении спектакля. Слезы на глазах и благодарности сопровождали закрывающиеся кулисы.

Главный режиссер театра — Лаура Арутюнян.

Директор театра — Жаннета Арутюнян.

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