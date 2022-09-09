Дому культуры ВДНХ присвоен статус памятника архитектуры

Дом культуры на ВДНХ признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Здание в стиле советского неоклассицизма середины ХХ века расположено по адресу: проспект Мира, домовладение 119, строение 84. Его построили в 1954 году.

«Именно этот павильон стал прообразом многих домов культуры, которые строили после 1954 года по всей территории СССР. Пять лет назад его отреставрировали — обновили инженерные системы, восстановили сцену с танцевальной площадкой и лепнину, а теперь завершена процедура признания исторического здания памятником архитектуры», — отметила Наталья Сергунина.

Фасады и интерьеры павильона оформлены лепными украшениями, в зрительном зале сохранилась бронзовая люстра с хрусталем, были воссозданы люстры в фойе, отреставрированы филенчатые двери, деревянные настенные панели. Одно из главных помещений здания — двусветный парадный вестибюль. Его пространство украшено ордерной колоннадой. Второй этаж ограждает балюстрада, выполненная в классическом стиле.

В Доме культуры проходили лекции, концерты, спектакли, детские праздники и творческие вечера, показывали научно-популярные фильмы.

В наши дни павильон остается одной из главных событийных площадок ВДНХ.

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