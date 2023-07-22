В Рязани отреставрируют фасад здания банка С. Живаго

Государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на ремонт фасада внутреннего двора объекта культурного наследия регионального значения «Здание банка С. Живаго». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Здание банка промышленника и мецената Сергея Живаго построено в Рязани на улице Ленина в 1914-1915 гг. В то время на территории страны было порядка 250 общественных банков и менее десяти из них открыты на частные средства, к этой малочисленной группе и принадлежит данный объект. Рабочие помещения банка занимали первый этаж здания, а остальные площади сдавались городской Думе.

В 1917 году банковское дело было объявлено государственной монополией. Через год Общественный городской банк Сергея Живаго прекратил свою работу, как и остальные кредитные учреждения царской России. Сегодня здание является объектом культурного наследия регионального значения. Теперь здесь трудятся Губернатор и Правительство Рязанской области.

Проект, одобренный экспертизой Рязанской области, предусматривает реставрационные и сопутствующие работы по защите стен – их отштукатурят, заделают трещины и покрасят. Также укрепят фундамент. Согласно документации ремонт фасада внутреннего двора продлится 65 рабочих дней.

Застройщик – Государственное казённое учреждение Рязанской области «Транспортно-хозяйственный комплекс Правительства Рязанской области». Проектировщик – ООО «Фасадстройсервис».

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