Сохраняя традиции: как возрождают национальные павильоны на ВДНХ

На ВДНХ продолжают восстанавливать павильоны бывших советских республик. Уже официально открыты четыре из них: Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана. Павильон Молдавии с 2019 года работает в тестовом режиме. Павильоны Киргизии, Узбекистана и Абхазии станут доступны для посетителей в ближайшее время. В обновленных пространствах проходят выставки произведений национального искусства, концерты и ярмарки.

«Являясь одной из главных туристических достопримечательностей столицы, ВДНХ может стать флагманом в сфере туризма. Национальные павильоны готовы полноценно поддерживать эту идею. Уже сегодня эти пространства дают возможность посетителям совершить своеобразные мини-путешествия, наполненные неповторимым колоритом и атмосферой», — рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

История и современное состояние

В 1939 году тематика павильонов на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке строилась по территориальному признаку. Гости могли видеть достижения лучших аграриев и животноводов со всей страны.

В 1960-х национальные павильоны перепрофилировали по отраслевому принципу и реконструировали. Они стали выглядеть более современно и технологично, однако утратили особый колорит.

Идея вернуть зданиям первоначальный облик возникла в начале 2000-х годов. К тому времени они сильно обветшали, многие из них разрушались. Достаточных средств на реставрацию не было, поэтому здания предложили странам СНГ — правопреемницам союзных республик в долгосрочную аренду с условием восстановления павильонов и размещения в них национальных экспозиций. Однако по разным причинам реализовать задуманное в полном объеме быстро не удавалось. Только три здания смогли вновь открыться на ВДНХ в этот период. Выставочно-торговый центр Республики Армении занял павильон № 68 «Угольная промышленность» (бывший «Сибирь»), центр Киргизской Республики — павильон № 4 «Биология» (бывший «Эстонская ССР»), а центр Республики Беларусь разместился в павильоне № 18 «Электротехника» (бывший «Белорусская ССР»).

Ситуация изменилась в 2014 году с началом масштабного обновления ВДНХ. Параллельно с восстановлением инфраструктуры и благоустройством началась и научная реставрация павильонов. Исторические здания стали приводить в порядок в соответствии со статусом объектов культурного наследия федерального значения. Эти работы выполняют под руководством специалистов столичного Департамента культурного наследия.

Как проходила реставрация

В 2021 году в отреставрированном павильоне № 11 открылся выставочно-торговый центр Республики Казахстан. Здесь гости могут познакомиться с историей, культурой, искусством этой страны, а также узнать о ее достижениях. В здании открыты ресторан национальной кухни, залы для проведения мероприятий и офисные помещения.

Первое здание павильона Казахской ССР появилось в конце 1930-х. Проектировали его как временное и строили из дерева, а в послевоенные годы решили заменить новым. Его фасады украшали барельефы на тему земледелия, а венчал здание прозрачный купол со шпилем.

В 1960-х павильон стал называться «Металлургия». В этот период его реконструировали: купол демонтировали, а национальные мотивы в отделке были скрыты за металлическими фальшфасадами.

Восстанавливая этот памятник архитектуры, специалисты столкнулись с серьезными сложностями: многие элементы были частично или полностью утрачены. Керамический декор фасадов воссоздавали по случайно сохранившимся фрагментам. Над воспроизведением четырех скульптур на центральной части главного фасада работали, сверяясь с архивными снимками. А облик внутреннего купола с узорами смогли повторить благодаря цветным кадрам кинохроники.

Павильон № 14, в котором сегодня располагается выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики, построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Фасады здания украсили узоры в технике майолики (особым образом изготовленной цветной керамики) и лепные композиции. При оформлении оконных проемов использовали решетки (витражи) шебеке, сделанные из мелких стеклянных и деревянных деталей без использования клея и гвоздей.

Экспозиция Азербайджанской ССР знакомила посетителей с успехами республики в области культуры и искусства, растениеводства, животноводства, шелководства. В 1963-м павильон перепрофилировали, он получил название «Вычислительная техника».

Работы по реставрации были завершены, и павильон открыли для посетителей в 2019 году. Мастера отреставрировали декор на фасадах, витражи шебеке и парадную лестницу из гранита, воссоздали утраченные парные фонтаны и скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка». Были восстановлены и исторические интерьеры.

Сейчас посетителям павильона доступна постоянная музейная экспозиция, посвященная истории, культуре и развитию Азербайджана. Также работает выставочная зона и библиотека с читальным залом.

В 2015 году новую жизнь обрел и павильон № 18, где сейчас располагается выставочно-торговый центр Республики Беларусь. Здание построили в начале 1950-х по проекту архитекторов Зинаиды Чернышевой и Григория Захарова. До 1964 года павильон занимала национальная экспозиция, а затем его переоборудовали под раздел «Электротехника».

Первый этап реставрации начался в 2007 году. Специалисты привели в порядок фасады и интерьеры, а также скульптуру «Белоруссия социалистическая», расположенную на крыше. А в 2016 году работы коснулись скульптурной группы «Труженики Белоруссии». Двухметровые бетонные фигуры, изображающие доярку, механизатора, колхозницу со снопом, охотника и ученого-агронома, были в аварийном состоянии.

Сегодня в обновленном павильоне проходят ярмарки товаров народного потребления, презентации туристического и промышленного потенциала Белоруссии, мероприятия, посвященные праздничным датам. Гости также могут посетить кафе национальной кухни.

Павильон № 68, посвященный Республике Армении, строился в 1950-х для экспозиции сельского хозяйства Сибири. Отсюда декоративные элементы на фасадах, изображающие флору и фауну этого региона, и украшающее вводный зал живописное панно. В 1959 году экспозицию сменил тематический раздел «Спутники», а затем — «Сельское хозяйство РСФСР».

С 2003 года в павильоне работает выставочно-торговый центр Республики Армении. Гости могут посетить ресторан национальной кухни, дегустационный зал и музей истории виноделия. Здесь же организована выставка-продажа продукции. В галерее искусств представлены картины армянских художников и изделия народных промыслов. Кроме того, в павильоне проводят национальные праздники и организуют презентации туристического и промышленного потенциала Армении.

Павильон № 10 «Стандарты» (бывший «Молдавская ССР») — единственный национальный павильон ВДНХ, не являющийся объектом культурного наследия.

Здание украшают барельефы (изображения, которые слегка выступают над поверхностью) на тему сельского хозяйства и герб республики. После капитального ремонта фасадов павильона, реставрации исторических колонн и лепного декора в 2019 году здесь расположился выставочно-торговый центр Республики Молдова с магазином товаров для здоровья, рестораном и дегустационным залом.

Какие павильоны ждут открытия

В 1950-е годах каждой из трех Прибалтийских республик на выставке выделили отдельное здание для экспозиции. Так, для демонстрации достижений Литовской ССР предназначался павильон № 6. Здание представляет собой типичный образец сталинского ампира. В оформлении сочетаются классические приемы и народные литовские мотивы. После завершения реставрации здесь откроется выставочно-торговый центр Республики Абхазии.

В павильоне № 4 до 1964 года гости выставки могли познакомиться с достижениями Эстонской ССР в промышленности, культуре и сельском хозяйстве. После перехода ВДНХ на отраслевой принцип павильон перепрофилировали. Он получил название «Биология».

Фасады здания украшают орнаменты и барельефы на тему сельского хозяйства. При отделке интерьеров мастера использовали искусственный мрамор и лепной растительный декор. Реставрация павильона уже завершается. Скоро здесь откроется выставочно-торговый центр Киргизской Республики.

Еще один памятник архитектуры, ожидающий окончания восстановительных работ, — павильон № 66, где до 1964 года располагалась экспозиция Узбекской ССР, а после — экспозиция «Советская культура».

Здание возвели в 1954 году по проекту архитектора Стефана Полупанова взамен деревянного строения, которое пришло в аварийное состояние за годы войны. Новый павильон получился почти в два раза выше. Он был создан по мотивам народного зодчества. Одним из главных его украшений является ротонда — композиция из колонн с фонтаном по центру. Из стен павильона будут изливаться каскадные фонтаны, символизируя воды Зейской и Бурейской гидроэлектростанций.

Скоро в обновленном пространстве начнет работу выставочно-торговый центр Республики Узбекистан. Реставрацию планируется завершить в октябре 2022 года.

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