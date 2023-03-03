«Дорогой, я в отпуск»: 8 марта «Москвариум» на ВДНХ превратится в курорт

Многофункциональный научно-развлекательный комплекс «Москвариум» при поддержке медиабренда VOICE 8 марта превратится в морской курорт. В этот день все девушки смогут окунуться в атмосферу отдыха и релакса в рамках мероприятия «Дорогой, я в отпуск».

Праздничное утро начнется с балетной тренировки barre в окружении морских обитателей аквариума. Занятие проведет Самира Мустафаева, соосновательница и амбассадор сети фитнес-студий SMSTRETCHING, неоднократный призер чемпионатов мира, гимнастка мирового класса по версии FIG. Тренировка проводится при поддержке проекта «Спортивные выходные».

Днем для гостей мероприятия будут организованы мастер-классы и лекторий. Девушки смогут сделать красивые фотографии в рамках специальной фотозоны в цветочном декоре и экспресс-макияж от Royal Samples с доступом к глиттер-бару, принять участие в занятиях по мыловарению, изготовлению украшений из УФ-смолы и арома-свечей, получить консультации с известными астрологами и психологами и даже расслабиться в релакс-зоне под аккомпанемент музыкального инструмента ханг. В баре гостей ждут приятные комплименты от друзей VOICE – спортивные батончики Girl Power и полезный лимонад «Эконад».

В лектории главный редактор VOICE Shopping Татьяна Максимова расскажет о трендовых образах 2023, а тренер по фейс-фитнесу Ольга Вохмянина поделится секретами для сохранения красоты и молодости.

Каждый час в главном морском аквариуме водолаз с большой праздничной открыткой и букетом роз будет поздравлять девушек с 8 марта.

«После долгой зимы в большом городе каждому хочется отвлечься от суеты и оказаться на отдыхе хотя бы на один день. Команда «Москвариума» совместно с медиабрендом VOICE решили устроить мини-отпуск для девушек и подготовили релакс-программу. Надеемся, наши гостьи смогут насладиться атмосферой морского курорта и получить незабываемые впечатления от этого дня», — прокомментировали в пресс-службе «Москвариума» на ВДНХ.

Вечером у посетителей «Москвариума» будет возможность еще больше расслабиться и от души посмеяться в пространстве «Море музыки», где пройдет уникальная импровизационная комедия Prosecco Show от резидентов STAND UP STORE, участников юмористических проектов ТНТ и СТС. Шоу будет сопровождать живая музыка в исполнении Jazz Band. Гостям пространства «Море музыки» будет предложено специальное меню с уникальным авторским коктейлем, созданным в коллаборации с медиабрендом VOICE.

Участие в дневной программе бесплатное. Подробности по посещению утренней программы можно узнать в Telegram-канале проекта «Спортивные выходные», который реализуется при поддержке Департамента спорта города Москвы и центров услуг «Мои документы»; для посещения вечерней программы необходимо приобрести билет на шоу на официальном сайте «Море Музыки», сайтах партнеров или в кассе «Москвариума».

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