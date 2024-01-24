На самом большом катке Москвы в Парке Горького появились фотозоны

На катке Парка Горького появились необычные фотозоны с идеями зимнего досуга, которые вдохновляют на важные зимние дела и помогают их выполнить. Показать свой фирменный трюк на льду, выгулять любимый пуховик или передать привет тому, кто остался дома из-за морозов, — всего на территории катка можно найти шесть рамок.
Они расположены в наиболее популярных локациях: у павильонов проката, центрального фудкорта и, конечно, на живописной ледовой аллее на Пушкинской набережной. Посетители могут сделать креативные фото, а заодно вычеркнуть пункты из своего зимнего чек-листа.
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