«Рядом, но не вместе» – новый хит от Михаила Гуцерива!

3 марта в эфире музыкальных телеканалов, радиостанций и на всех цифровых площадках состоялась грандиозная премьера. Поп-дива Ани Лорак представила клип и песню на стихи Михаила Гуцериева «Рядом, но не вместе». Эта песня стала второй серией музыкальной кино-саги «Вселенная GM», автором идеи и продюсером которой является композитор Дарья Кузнецова.

Авторский сериал «Вселенная GM» состоит из музыкальных короткометражек, связанных историей одного магического медальона. Слоган «Вселенной GM»: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий». Каждому из Героев, роли которых сыграли одни из самых ярких артистов шоу-бизнеса, медальон помогает достичь желанных целей, но за это приходится платить даже ценой собственных чувств.

Вторая серия саги получила название «Рядом, но не вместе». Главная героиня музыкального кино-клипа — Ани Лорак. Партнёром певицы выступил Марк Богатырёв, известный по ролям в театре МХТ им. Чехова и актёрским работам в сериалах «Кухня», «Кухня в Париже», «Чикатило. Финальный сезон», «Последние ёлки» и многих других. Режиссёр видео: Дима Литвиненко.

Ани Лорак играет успешную актрису, ослепительная красота и блистательные образы которой покоряют сердца миллионов, но сердце человека, в которого она влюблена, безнадёжно остыло. Возможно, заветный медальон поможет это исправить. Но какова цена такого чуда?

«Наше сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым началось с композиции «Осенняя любовь», которая занимает особое место в моём творчестве. Его стихи всегда трогают сердце и потаённые струны моей души. Песня «Рядом, но не вместе», не побоюсь этого слова, шедевр, стать голосом которого мне захотелось с первой секунды. «Я не хочу в чужой постели звать память и жалеть себя» и «У каждой страсти есть цена» — это правдивые строки, которые особенно передают настроение многих женщин, находящихся в отношениях, но не испытывающих близость», — поделилась Ани Лорак.

Мы были рядом, но не вместе,

Наполовину — не сполна.

Разбитое не бьётся сердце,

У каждой страсти есть цена.

«Рядом, но не вместе» — это следующий сингл после песни «Покажу паранойю» в проекте «Вселенная GM». Композиция Ани Лорак демонстрирует опустошение после пламенной, «единственной любви». «Рядом, но не вместе» — безусловная драма, разбитые надежды, выжженное поле души, а главное — это ещё одна грань человеческой любви. Я люблю работать с поэзией Михаила Гуцериева. Надеюсь, наше совместное творчество понравится слушателям», — рассказала Дарья Кузнецова.

Слушайте песню «Рядом, но не вместе» в исполнении Ани Лорак в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках. Смотрите клип на музыкальных телеканалах и в официальных группах GutserievMedia.

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