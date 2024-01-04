Пончики, индигирка и таежный напиток с сосновой шишкой

Когда-то советский новогодний стол состоял из шпрот, оливье, красной икры и сервелата. Сейчас другие времена. На ВДНХ можно устроить праздник с горячими пончиками, авторским эскимо, ухой из осетра и салатом из папоротника.

В зимние каникулы на ВДНХ можно попробовать национальные блюда со всей страны: колбаски из лося, перепечи с индейкой, курзе и, конечно, те самые пончики. На территории Выставки расположено более чем 190 фуд-корнеров и точек общепита. Приходи и празднуй! Некоторые угощения с историей даже считаются символами ВДНХ.

Более миллиона пончиков в год

На аллее Космонавтов возле павильона № 25 «Нефтяная промышленность» и в парке «Останкино» стоят киоски, украшенные иллюминацией и чем-то напоминающие новогодние подарочные коробки под елкой. На них надпись: «Те самые пончики». Это одно из фирменных блюд Выставки. За год гости ВДНХ съедают более миллиона жареных пончиков с сахарной пудрой.

Знакомые нам сегодня пончики на ВДНХ появились в начале нулевых. Их готовят на территории Выставки на аппарате, разработанном отечественными учеными — создателями ракетных двигателей. Машина автоматическая. Дозатор формирует из теста колечки, они нанизываются на стержень, обжариваются во фритюре и по мере готовности выталкиваются наверх, в приемный лоток. При этом температура подсолнечного масла всегда поддерживается на отметке 180 градусов, благодаря чему не образуются токсичные канцерогены.

Каждую партию погружают в свежую порцию масла. Получившиеся мягкие пышные пончики присыпают сахарной пудрой и корицей.

Рецепт старинный. Подобные сладости делали еще древние германцы на день зимнего солнцестояния. Назывались они тогда «ольекоек» (oliekoek). В XVII веке упоминания пышек можно найти в поваренных книгах Польши: их жарили на Святки и начиняли вареньем из вишни или лепестков роз. В России пончики появились в XIX столетии. Тогда дырочка в середине изделия не считалась обязательной, о ней заговорили разве что в советское время.

Первые «Пышечные» в 1930-х годах открылись в Ленинграде, а в Москве подобные заведения назывались «Пончиковые». Почти сразу они стали культовыми. В 1950-х годах сладости продавались за пять копеек штука и были доступны каждому гражданину, даже студентам, которые часто перекусывали ими и запивали кофе со сгущенкой.

На самой Выставке пончиками начали торговать в павильоне «Мосхлебторг» в 1954 году. Там к ним подавали холодное молоко.

Волшебные пузырьки

Другое фирменное угощение на ВДНХ — лимонад. Он продается в инфоцентрах, например, в арке Главного входа, сувенирных магазинах на Центральной аллее и в центре «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34 «Космос». Лимонад «Выставочный» производят из концентрированных соков мандарина, лимона, клюквы, а также из фруктозы и эстрагона, который часто используют при консервировании.

Считается, что лимонад случайно изобрел виночерпий французского короля Людовика I еще в XIV веке: он перепутал бочонки с вином и лимонным соком и, надеясь избежать казни, добавил в бокал немного минеральной воды. Монарху неожиданно понравилось новшество, и лимонад, как назвали его французы, стал популярным при дворе. А в XVIII столетии английский химик Джозеф Пристли создал сатуратор для насыщения воды газом. С этого момента напиток производят в промышленных масштабах. В Россию он попал с легкой руки Петра I, любителя всего западного.

Газировку на ВДНХ можно было купить с самого открытия Выставки в 1939 году. Тогда у павильонов и фонтанов установили деревянные киоски белого цвета с вывеской «Воды». Продавцы добавляли в стакан с газированной водой сироп из специальных капсул. Позже появились киоски «Мосвинвод», «Кавминрозлив», «Ижевская вода», «Главпивпром» и лотки-сатураторы на колесиках.

В 1960-е в обиход вошли автоматы с газировкой — серебристые металлические ящики, в которые посетители ВДНХ кидали три копейки, и машина наливала в стеклянный стакан воду с газом и сироп: «Крем-соду», «Дюшес» или «Ситро». Тара была многоразовой: каждый покупатель прополаскивал ее струей воды из крана. Аппараты стояли на Центральной аллее, у фонтанов, в гастрономе, павильонах «Поволжье», «Птицеводство» и «Земледелие». Они работали круглосуточно с мая по сентябрь, а на зиму закрывались. Особенно их любили дети, и некоторые даже умудрялись, стукнув по машине, вернуть монетку и оплатить новую порцию напитка. Последний на территории ВДНХ времен Советского Союза (АТ-100С) покинул выставку в 2013 году.

Эскимо на Новый год

Многие считают мороженое летним десертом, но только не гости ВДНХ. В 2022 году за три зимних месяца посетители выставки съели более двух тонн холодного лакомства. Одно из самых любимых — «Эскимо» — уже более 80 лет можно попробовать на Главной выставке страны.

Пломбир на палочке, покрытый шоколадной глазурью и упакованный в фольгу, появился в СССР в 1930-х годах с подачи наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна, перенявшего опыт у американцев. Он настаивал на том, чтобы превратить десерт в популярный продукт питания, а каждый советский гражданин должен был съедать не менее пяти килограммов за год.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (так тогда называлась ВДНХ) мороженое продавали в передвижных лотках обычно начиная с 1 мая и до холодов, а также в павильоне «Главмороженое», построенном в 1939-м в виде айсберга с белым медведем на вершине. Там можно было купить лакомство из сливок, с орехами, молочное, фруктовое, фисташковое, миндальное, четыре сорта пломбира, торты-мороженое, эскимо классическое и эскимо-малютку весом 40 граммов.

В 1950-е на смену «Главмороженому» пришел «Главхладопром», также похожий на айсберг. Его верхушку украшал тюлень, который держал на носу вазочку с мороженым. В павильон вел «ледяной грот». В ассортименте было более 20 сортов мороженого. В конце 1980-х здесь работало кафе-мороженое «Снежинка», где пломбир подавали в вазочках и поливали вареньем, карамелью или посыпали шоколадной крошкой. К сожалению, здание до наших дней не сохранилось, но традиция лакомиться холодными десертами на ВДНХ существует до сих пор.

Этой зимой минимум три фирменных сорта — «Юбилейное ВДНХ», «Миндально-фисташковое ВДНХ» и «Ванильное ВДНХ» — продаются даже в январе. Их можно найти в зданиях, будто слепленных из сливок. Это кафе «Мороженое» около павильона №34 «Космос» и павильон «Лаборатория мороженого». В последнем, ко всему прочему, есть лавка «Эскимо ручной работы», где кондитеры добавляют к классическим вариантам горький, молочный, белый шоколад или украшения.

В течение года гости Выставки пробуют более 200 видов мороженого, в том числе фруктовый лед и мороженое с витамином С и пребиотиками. В теплое время их можно найти также в 20 разноцветных киосках и уличных кафе.

Всероссийский банкет

Недавно на ВДНХ появилось новое гастрономическое пространство — павильон «Дом российской кухни». Он открылся вместе с Международной выставкой-форумом «Россия» 4 ноября 2023 года. Белый с золотым орнаментом павильон, стилизованный под сталинскую архитектуру, создали специально для «Дома российской кухни». Он стал центром гастрономического фестиваля «Россия — территория вкуса», приуроченного к форуму. В рамках дней регионов, которые проходят каждую неделю, там можно попробовать блюда со всей страны. Да и в остальное время в «Доме российской кухни» ждут гостей 15 фуд-корнеров разных народов.

На сцене павильона регулярно проводят мастер-классы по приготовлению национальных блюд. А в ресторанчиках, расположенных по периметру, продаются деликатесы, достойные новогоднего стола. Например, там можно попробовать дагестанское курзе с курицей (разновидность пельменей) и чай из горных трав, картофельный хлеб с олениной и печеным перцем, салат из папоротника орляка и таежный напиток с сосновой шишкой с Камчатки. Гости пробуют и северные деликатесы: индигирку (салат) из муксуна, строганину из чира, уху из осетрины и колбаски из лося, а также удмуртские пироги перепечи с индейкой или охотничьими колбасками.