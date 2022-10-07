«Дорогу педагогу»! Премьера новой песни группы Ф’эмили

«Дорогу педагогу» – третий сингл группы Ф’эмили, которая придерживается детского, яркого и бунтарского стиля!
Современный бэнгер, который станет хитом для разных слушателей, благодаря нежному голосу солистки Эмили и обворожительному звучанию её брата Платона.
Работа написана в соавторстве незаурядного участника шоу «ПЕСНИ» на ТНТ – Паши Руденко и Макса Чай-Ван-Себи, известного в работе с Loboda, GAYAZOV$ BROTHER$ и другими знаменитыми артистами.
Трек представлен на всех цифровых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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