«Дорогу педагогу»! Премьера новой песни группы Ф’эмили

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«Дорогу педагогу» – третий сингл группы Ф’эмили, которая придерживается детского, яркого и бунтарского стиля!

Современный бэнгер, который станет хитом для разных слушателей, благодаря нежному голосу солистки Эмили и обворожительному звучанию её брата Платона.

Работа написана в соавторстве незаурядного участника шоу «ПЕСНИ» на ТНТ – Паши Руденко и Макса Чай-Ван-Себи, известного в работе с Loboda, GAYAZOV$ BROTHER$ и другими знаменитыми артистами.

Трек представлен на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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