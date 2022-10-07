Продюсер и PR-директор Мария Алира Фатеева встретила свой День рождения!

2 октября в баре Perepel свой день рождения отпраздновала Мария Алира Фатеева, продюсер и PR-директор. По традиции хозяйка вечера встречала гостей в ярком образе от стилиста и визажиста Анны Султановой, принимая тёплые поздравления и подарки.

Поздравить Марию Алиру приехали ее подопечные и друзья, среди которых Максим Заяц, NJohn, Роман Смит, Анастасия Неонова, Владимир Ермак, Анастасия Матафонова, Александр Гекко, Сергей Болдырев, Наталья Бичан, Евгения Подберезкина, Sasha Shell, Джемма и многие другие.

Не обошлось без премьер и сюрпризов: артисты представили гостям вечера свои самые свежие треки. Так, NJohn исполнил песню «В чёрном платье», официальный релиз которой запланирован на 7 октября, а Максим Заяц — новый трек «Не хочу», который готовит к премьере в следующем месяце.

Среди множества выступлений артистов разных жанров и направлений очень трогательным стал выход на сцену самой именинницы: под гитарный аккомпанемент она исполнила песню «Поговори со мною, мама» — для своей мамы, которая тоже присутствовала на празднике.

Море цветов, тёплая атмосфера, океан музыки, яркие улыбки и аппетитные закуски — так прошёл праздник Алиры в New Russian Bar Perepel, оставив заряд позитива в сердце каждого гостя на многие дни вперёд.

Фото — Gleb Zvezda

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