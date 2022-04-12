Достоевский в театре «ФЭСТ»

27,28 и 29 апреля 2022 года театр драмы и комедии «ФЭСТ» (г. Мытищи), представляет премьеру спектакля «Чужая жена и муж под кроватью».

Театр «ФЭСТ» впервые за 35 лет своего существования обращается к творчеству Достоевского. В основе постановки — инсценировка одноименного рассказа классика, ставшая победителем конкурса «Визит к Достоевскому», проведенного осенью прошлого года к 200-летнему юбилею писателя.

Для большинства фамилия Достоевского мало ассоциируется с жанром «водевиль» или «комедия». Тем не менее этот рассказ о незадачливых рогоносцах и любовниках, относящийся к раннему творчеству классика, безусловно является ярким материалом для комедийной работы.

На конкурсе спектакль был представлен не привычным для лабораторий «ФЭСТа» эскизом, а в виде театрализованной читки инсценировки, написанной питерским режиссером и худруком театра «Левендаль» Искандером Сакаевым. Однако именно такая форма подачи текста Достоевского стала убедительной для худрука театра Игоря Шаповалова, объявившего в итоге название инсценировки-победителя.

На постановку спектакля был приглашен режиссер Петр Куртов, знакомый зрителям «ФЭСТа» по спектаклю «Швейк во Второй Мировой войне», выпущенному в прошлом театральном сезоне.

Каким будет итог этого театрального эксперимента, пока остается интригующей загадкой. Но предварительный показ эскиза-читки и приглашение молодого, но чрезвычайно талантливого режиссера дают все основания на то, что зритель увидит еще одну яркую работу театра «ФЭСТ» с нетривиальными театральными находками и с благозвучным текстом великого русского писателя. А отсутствие свободных мест на премьерные даты подтверждает особый интерес зрителей к этой постановке.

Начало спектаклей – в 19:00.

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