Музей Победы бесплатно покажет фильм «Летчик»

23 декабря 2021 года киноклуб «Поклонка» при Музее Победы приглашает бесплатно посмотреть фильм «Летчик». Премьера ленты состоялась 2 декабря 2021 года.

Действие разворачивается в декабре 1941 года на Северо-Западном фронте. Советский летчик Николай Комлев совершает боевой вылет, чтобы остановить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице. Самолет Комлева сбивают вражеские истребители, но летчику все же удается посадить машину на глухую лесную поляну. Казалось бы, самое страшное позади: пилоту удалось выжить в воздушном бою. Однако испытания только начинаются – превозмогая голод, холод, избегая стаи волков и отряды немцев, раненому бойцу предстоит тяжелый путь к спасению.

«Из финальных титров мы узнаем, что в основе картины собирательный образ военных летчиков, которые после ампутации ног продолжили полеты. Мы знали только Алексея Маресьева, подвигу которого была посвящена «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого и одноименный фильм Алексея Столпера 1948 года с Павлом Кадочниковым в главной роли. Оказывается, таких героев было девять. Их памяти и посвящен фильм», – рассказал постоянный ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос.

Начало в 16:00. Зал Жуков. Возрастная категория 12+.

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