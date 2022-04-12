«Геликон-опера» отметила тридцать лет и два года

«Тридцать лет и два года» – именно так театр назвал свой праздничный гала-концерт, а по сути театрализованное шоу из 20-ти номеров, представленное публике в день своего рождения 10 апреля и собравшее полный аншлаг. Геликон пригласил в волшебный мир гостей и друзей театра, чтобы разделить с ними радость главного дня в году, погрузившись в фееричную сказку.

32 года – солидный срок, когда театр, несмотря на молодость, уже опытен и значителен, широко известен и узнаваем. За эти годы он успел дважды переехать из особняка на Большой Никитской, в котором начал свой путь в 1990-м, во временное здание на Арбате и обратно, в уже новый храм оперы, позволяющий создавать не только постановки всевозможных форматов, рассчитанные на разный объем залов, но и организовывать выставки, проводить масштабные конкурсы. Штат театра сегодня внушителен – это около 60 солистов самого высшего профессионального уровня, хор из 60 человек, оркестр из 100 человек, которым руководит с 2018 года Валерий Кирьянов. Состав артистов сегодня позволяет театру браться за постановки любой сложности. В репертуарном списке за эти годы числится более 70 постановок. Бессменный основатель и художественный руководитель «Геликон-оперы», обожаемый всем коллективом Дмитрий Бертман не устает генерировать новые оригинальные идеи и расширять связи и возможности своей труппы. Будучи всегда открытым для творческого взаимодействия, он привлекает к своим постановкам и новых артистов, и молодых режиссеров.

Одним из таких режиссеров, Ильей Ильиным, уже успевшим зарекомендовать себя не раз в постановках Геликона, была поставлена программа праздничного шоу по сценарию Марии Скалкиной, главным героем которого оказался кот ученый из знаменитой сказки А. Пушкина, ибо сказочное представление не может обойтись без сказочника. Конечно же, он предстал перед центральным в декорациях дубом, вокруг которого ему полагалось ходить на протяжении всего представления. Из его фантазий, как из рога изобилия, родились герои русских сказок, по которым созданы оперные шедевры отечественных композиторов, а из них абсолютный лидер по сказкам Н.А. Римский-Корсаков – именно его номера из разных опер преобладали в концерте. Публика увидела Садко и Морского Царя, Леля и берендеев, Кащея и Царевну Красу, а также пушкинских ткачиху с поварихой, сватьей бабой Бабарихой, Царевну Лебедь, Звездочета и Золотого Петушка, Фарлафа с Наиной из «Руслана и Людмилы» М. Глинки. Эту русскую компанию немного разбавили ведьма из оперы Э. Хумпердинка «Хензель и Гретель» и злобные Фата Моргана и маг Челий из «Любви к трем апельсинам» С. Прокофьева. Маг Челий, в которого обратился Звездочет (куда же в сказке без превращений?), кстати, оказался здесь не таким уж и злобным – он продемонстрировал публике свои фокусы, вынув из шкафа одного за другим прекрасных гостей из «Садко» – варяжского и индийского. А фокусы здесь были самые настоящие, изумляющие публику не меньше, чем в цирке.

И конечно, идея русского сказочного шоу как нельзя лучше подошла для реализации в большом зале им. И. Стравинского – одном из самых необычных театральных залов в неорусском стиле, создающим эффект присутствия во дворике под звездным небом.

Не обошлось и без юмора, которого под конец гала-концерта становилось все больше, а шутливой кульминацией стало вокальное исполнение «Танца маленьких лебедей» П. Чайковского септетом солистов.

Галерея фантастических оперных образов была представлена ведущими артистов театра, превосходно исполнившими свои номера: Лилия Светозарова, Инна Звеняцкая, Ольга Спицына, Ирина Рейнард, Карлен Кардашьян, Георгий Екимов, Виталий Фомин, Дмитрий Янковский, Эльнара Мамедова, Михаил Гужов, Шота Чибиров, Сергей Абабкин, Ксения Лисанская, Есения Вязникова, Юлия Никанорова Максим Перебейнос, Майя Барковская, Георгий Екимов.

Эмоциональная феерия получилась не только благодаря удачному режиссерскому замыслу и художественному руководству Дмитрия Бертмана, но и благодаря яркости костюмов и фантастичности декораций, находкам художника по свету Дениса

Енюкова, вдохновению солистов, артистов хора и оркестра под управлением Валерия Кирьянова.

Номера из опер были выбраны самые зрелищные и масштабные, а динамика шоу шла по нарастающей, взорвавшись яркой кульминацией в заключительном хоре из «Снегурочки» Н. Римского-Корсакова «Свет и сила Бог Ярило», напомнившем в наши не самые светлые времена о том, что в чудеса все же надо верить, потому что, рано или поздно, в жизни, как в сказке, добро одерживает победу над злом.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото — Ирина ШЫМЧАК

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