«Дракоша Тоша» и «Спорт Тоша» доступны на видеовитринах VK и Одноклассники

С 1 июля 2022 года анимационные сериалы «Дракоша Тоша» и «Спорт Тоша» от компании «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга») доступны к бесплатному просмотру на видеовитринах VK Видео и Одноклассники.

Зрители смогут посмотреть на любой удобной для них видеоплощадке сразу два сезона «Дракоши Тоши» и один сезон «Спорт Тоши». Анимационные развлекательные сериалы созданы по идее известного писателя Олега Роя и рассчитаны на детей дошкольного возраста. Маленькие почемучки попадут в мир волшебной игры, познакомятся с разными видами спорта, научатся преодолевать трудности и ценить доброту, дружбу и любовь. Мультсериалы помогут ребенку расширить свой кругозор, увеличить словарный запас, развить эмоциональный интеллект.

Сегодня «Дракоша Тоша» и «Спорт Тоша» также доступны на видеохостинге YouTube и крупнейших VOD-платформах IVI, Okko, Start, more.tv, «МегаФон ТВ», Yota TV, Rutube, Premier, Tvigle.

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