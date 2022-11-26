Лучшим горнолыжным курортом Центрального федерального округа стал подмосковный парк «Волен»

Подмосковный горнолыжный комплекс «Волен-Степаново» Дмитровского городского округа стал лауреатом национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший горнолыжный курорт ЦФО». Церемония награждения состоялась 24 ноября в Москве.

Победителей в конкурсе определяли экспертное жюри и народное онлайн-голосование. Лауреатов выбирали из 300 представителей индустрии со всей страны, включая 155 горнолыжных курортов, 122 отеля, 6 туроператоров. Народное голосование на платформе премии проходило с 1 сентября по 15 октября. Спортивный парк «Волен» – один из курортов Подмосковья, соответствующий мировым стандартам индустрии туризма. Сегодня он представляет собой настоящий горнолыжный городок с развитой инфраструктурой – профессионально подготавливаемыми трассами, прокатом оборудования, школой катания, гостиницей и коттеджами, ресторанами, магазинами и многим другим.

Всего в этом году на горнолыжных курортах Московской области будут работать свыше 100 трасс общей протяженностью свыше 38 тыс. метров. Этой зимой откроются 20 горнолыжных курортов в 13 городских округах региона. Они включают в себя свыше 200 спортивных трасс различной категории сложности.

Самые протяженные трассы расположены на спортивном курорте «Сорочаны» в Дмитровском городском округе. Их суммарная длина составляет 6,4 тыс. метров. Также наиболее протяженные трассы расположены в комплексе «Степаново» (4 тыс. метров), горнолыжном клубе Леонида Тягачева (4,1 тыс. метров), спортивном парке «Волен» (3,7 тыс. метров), горнолыжном комплексе «Лисья гора» в Балашихе (2 тыс. метров).

Напомним, что горнолыжный сезон открывается в Московской области 25 ноября. Первыми заработают спортивный парк «Волен» и горнолыжный клуб Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе.

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