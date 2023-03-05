Драма «Праведник» выйдет в прокат в Израиле

Военная драма «Праведник» производства «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда Кино и Группы компаний «Киевская площадь» выйдет в широкий кинотеатральный прокат в Израиле. Израильские зрители увидят картину с субтитрами на иврите с 13 апреля, после праздника Песах, в канун Дня памяти жертв Холокоста и героев сопротивления. Дистрибьютором выступит кинокомпания «КиноРай».

Компания «КиноРай» является официальным и эксклюзивным дистрибьютором в Израиле проектов ведущих голливудских студий, а также других зарубежных фильмов с русским дубляжом и выпускает в прокат российское кино.

Выпуск на большие экраны Израиля «Праведника» станет уникальным с точки зрения росписи: планируется выпуск фильма в кинотеатрах, которые редко работают с российским кино.

Инна Френкель, генеральный директор компании «КиноРай»:

– Прежде всего хочется сказать, что для нас большая честь представлять «Праведник» в Израиле. Для нас это больше, чем фильм. Это возможность вспомнить в преддверии Дня памяти жертв Холокоста и героев сопротивления историю нашего народа, самое темное время в нашей истории. Кроме того, впервые за 10 лет работы компания «КиноРай» будет представлять фильм для местного ивритоговорящего населения. Мы впервые планируем выйти на израильский рынок и дать возможность израильскому зрителю посмотреть картину, события которой для каждого гражданина Израиля до сих пор являются самой большой трагедией. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно больше зрителей посмотрели этот фильм.

Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип»:

– Мы рады сотрудничать с таким надежным партнером, прекрасно знающим всю специфику рынка страны. И мы вместе с коллегами верим, что для израильских зрителей «Праведник» станет совершенно особенным киноопытом, важным эмоциональным подключением, пробуждающим историческую память.

Специальный показ фильма в Израиле состоялся в декабре 2022 года при участии режиссера Сергея Урсуляка, представившего проект потомкам участников драматических событий, о которых рассказывает «Праведник». Показ прошел очень эмоционально, картина глубоко тронула зрителей, которые со слезами благодарили создателей.

В основе фильма, съемки которого в том числе прошли в Израиле, – бессмертный подвиг Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942г. спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым почти 1500 км вел по лесам изнуренных и голодных людей, преследуемых немцами. В 2005 г. израильский Международный институт по изучению Холокоста «Яд Вашем» присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира, его имя высечено на стене почета в Саду праведников. Потомки спасенных людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память.

В картине приняли участие ведущие израильские артисты, в их числе Дов Гликман, который во время съемок признался, что раньше не слышал об этих событиях: «Но они увлекли меня с первой минуты, как я открыл сценарий. Он меня очень тронул: множественность точек зрения, как в жизни, герой с сожалениями, герой, настаивающий на своем... Это рассказ об удивительной странице еврейской и мировой истории, а ведь прошлое так важно знать. Не копаться в прошлом, а знать его.

Сергей Урсуляк, режиссер:

– Съемки в Израиле многократно откладывались, дважды срывались в самый последний момент, но продюсеры проявили замечательную чуткость и мужество и сумели организовать третью поездку в Израиль, чтобы мы максимально точно, правдиво и честно сняли эпизоды, которые должны были быть сняты в Израиле.

В российский прокат «Праведник» вышел 16 февраля, и на сегодняшний день картину посмотрели уже почти 1,4 млн зрителей, отмечающих глубину и пронзительность истории.

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