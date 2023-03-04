Якутия и ДНР снимут фильм о специальной военной операции

Об этом Глава Якутия Айсен Николаев рассказал на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Мероприятие ЭИСИ было посвящёно практической реализации задач, которые огласил Президент России в Послании Федеральному Собранию.

«Наши кинематографисты создали сценарий, связанный со специальной военной операцией. Мы будем предлагать Донецкой Народной Республике и ряду других наших коллег совместно создать такой фильм. Пришло время снимать фильмы и про специальную военную операцию, показывать наших героев», – отметил Айсен Николаев.

В рамках обсуждения эксперты отметили особую роль, которую глава государства уделил работе с молодёжью. «Президент довольно много в послании говорил про патриотическое воспитание, про молодежную политику, наставничество, важность просветительской работы, в целом про ценности. Даже про то, что коллективный Запад в первую очередь пытается воевать с нами через сознание молодежи», – отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

В своём выступлении Айсен Николаев заметил, что для эффективной работы с молодёжью нужно делать патриотический контент современным и интересным молодым ребятам, а также рассказал об уникальных возможностях Якутии в этой сфере.

«В Якутии при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России создан первый на Дальнем Востоке один из крупнейших в России креативных кластеров - «Квартал труда» - на площади свыше 14,5 тыс. квадратных метров, – рассказал Айсен Николаев. – В этом кластере работает Центр компетенций в области киноиндустрии и других новых креативных индустрий: музыки, fashion, дизайна. Мы считаем, что он должен в хорошем смысле стать «фабрикой новых смыслов», в том числе патриотических».

Также Глава Якутии напомнил о видеоконкурсе «Смотри, это Россия!», который был запущен Якутией в 2020 году и приобрёл всероссийский масштаб. Этот конкурс объединяет детей со всей страны и даёт возможность узнать о жизни регионов, стать ближе, даже находясь в тысячах километрах друг от друга. Айсен Николаев сообщил, что в этом году этом году в видеоконкурсе приняли участие представители всех регионов России, в том числе новых субъектов РФ – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Рекордное количество заявок – 4,5 тысячи – поступило от школьников из Донецкой Народной Республики. «Такие мероприятия дают возможность изучать историю своего края, Родины, и такие активности, которые исходят от самих детей, надо поддерживать, развивать и пропагандировать», – подчеркнул Глава Якутии.

Модератор мероприятия Дарья Кислицына подчеркнула, что Якутия давно зарекомендовала себя, как регион, где системно проводят работу по патриотическому воспитанию, и отметила, что инициативы региона могут быть масштабированы на всю страну.

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