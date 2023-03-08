«Новеллы о космосе», космические киноюбилеи и щенки собаки-космонавта

Одна их самых привлекательных для зрителей программ международного кинофестиваля «Циолковский» - «Ретроспективы», составленная при партнерской поддержке ведущих российских киностудий и Государственных архивов.

При содействии киностудии «Союзмультфильм» и в ознаменование 70-летия фантастического мультфильма «Полет на Луну» зрители отправятся вслед за бойким пионером Колей Хомяковым в межпланетный перелет профессора астрономии Боброва, чтобы отыскать пропавшую ракету. Приключения рисованных космонавтов покажет мультфильм «Новеллы о космосе» режиссера Льва Атаманова. В мультфильме «Контакт» история удивительной встречи художника с дружелюбным инопланетянином дополнена неожиданным музыкальным решением. В нем в исполнении оркестра Поля Мориа прозвучит «Love Theme» Нино Рота из «Крестного отца».

Госфильмофонд России (ГФФ) подготовит специально оцифрованную версию первого советского широкоэкранного анимационного фильма производства киностудия «Союзмультфильм» «Мурзилка на спутнике» режиссеров Евгения Райковского и Бориса Степанцева. Композитор фильма Никита Богословский.

В рубрике «Космические киноюбилеи», благодаря поддержке Киностудии им. Горького, будет показаны фильмы Ричарда Викторова «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» со звездами советского кинематографа Иннокентием Смоктуновским, Львом Дуровым, Натальей Фатеевой. Биографическая киноповесть о первом русском исследователе космоса, ученом-изобретателе, ракетостроителе К.Э. Циолковском «Человек с планеты Земля», снятая в далеком 1958 году режиссером Борис Бунеевым. Киноконцерн «Мосфильм» предоставит зрителям возможность еще раз увидеть фильм Юрия Саакова и Юрия Цветкова с прекрасной музыкой Давида Тухманова «Эта веселая планета» об инопланетянах, попавших на встречу Нового года в обычный Дворец культуры.

«Государственные архивы» - это программа Российского Государственного Архива Кинофотодокументов (РГАКФД) из советских киножурналов 1959-1965 годов. Любители истории, киноэстеты и знатоки астрономии смогут увидеть интервью академика Леонида Седова о возможности полёта человека в космос, взлет направляющейся на Луну ракеты, сообщения о запуске 3-го космического корабля, чествование космонавтов и щенков собаки-космонавта Стрелки.

Куратор программы «Ретроспективы» - Николай Майоров, киновед, член научно-технического совета Российского государственного архива кинофотодокументов.

Международный кинофестиваль «Циолковский» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Госкорпорации «Роскосмос», Правительства и Министерства культуры Калужской области, Россотрудничества, Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций.

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