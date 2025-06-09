Драмой «В списках не значился» открылся Фестиваль российского кино в Иране​​​​​​​​​

С 9 по 13 июня в двух городах Ирана, Тегеране и Исфагане, пройдет Фестиваль российского кино. Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России в рамках Фестиваля российской культуры в Иране.
Первым российское кино встретит Тегеран. В уникальном культурном пространстве «Сад книг» зрители увидят пять фильмов: одну из главных новинок 2025 года – военную драму «В списках не значился» (2025, реж. Сергей Коротаев); семейные картины «Огниво» (2024, реж. Александр Войтинский) и «Домовенок Кузя» (2024, реж. Виктор Лакисов), авторскую драму «Снегирь» (2023, реж. Борис Хлебников), а также комедийную мелодраму «Бери да помни» (2023, реж. Байбулат Батуллин). Показы продлятся с 9 по 13 июня. «Сад книг» в Тегеране – один из крупнейших культурных проектов в Иране и мире. Здесь на площади 65 000 кв.м. расположена самая обширная коллекция книг и научных развлечений. Интересным фактом для иранских зрителей, которые придут в «Сад книг» посмотреть российское кино, станет то, что ряд фильмов программы Фестиваля («В списках не значился», «Снегирь», «Огниво») создан по мотивам литературных произведений.
В Исфагане будут представлены «В списках не значился», «Бери да помни» и «Домовенок Кузя». Показы состоятся в комплексе Isfahan City Center.
Торжественная церемония открытия Фестиваля состоится 11 июня в Тегеране. Фильмом открытия станет лента «В списках не значился», созданная «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом НТВ, кинокомпанией 1-2-3 Production и др. После кинопоказа пройдет творческая встреча режиссера фильма Сергея Коротаева со зрителями.
Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров: «Очень рад, что Фестивали российского кино продолжают охватывать всё новые точки карты мира – после показа военной драмы «Группа крови» в Узбекистане наш фильм «В списках не значился» увидят зрители в Иране. Несмотря на различия наших культур, ценности у нас общие: патриотизм, мужество, истинная дружба, искренняя любовь. Именно эти смыслы заложены в нашем фильме, поэтому уверен, что народ Ирана по достоинству оценит эту картину».
«Драма «В списках не значился» впервые войдет в программу Фестиваля российского кино за рубежом. Это выдающийся фильм, который должны видеть зрители всех возрастов, как пример истинного мужества, любви к Родине, самоотверженности. Мы также представим в Иране картины для семейной аудитории, авторское кино. Надеемся, что они понравятся как широкой аудитории, так и профессионалам киноиндустрии, вдохновит их на дальнейшее развитие диалога по сотрудничеству с российскими кинематографистами», – говорит генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.
Иран не первый раз принимает Фестиваль российского кино. РОСКИНО сотрудничает с Международным кинофестивалем для детей и молодежи ICFF в Исфагане: в 2023 году при поддержке Минкультуры России компания организовывала в рамках киносмотра показы российских фильмов, а в 2024-ом РОСКИНО представило в конкурсной программе семейный фильм «Мой дикий друг» (2024 г.) режиссера Анны Курбатовой, который был удостоен двух наград: приза Mолодого жюри за лучший фильм и приза Международного центра кино для детей и юношества.
РОСКИНО также организовывало Дни иранского кино в Москве и визиты иранских режиссеров и продюсеров в Россию для изучения потенциальных съемочных локаций, встреч с российскими кинематографистами и обсуждения возможных совместных проектов. В 2022 году был подписан Меморандум о развитии сотрудничества между РОСКИНО и Фондом кино Фараби.
Развиваются и другие форматы сотрудничества российской и иранской киноиндустрий. В настоящее время в Иране идут съемки приключенческой драмы «Трудно быть богом» (реж. Дмитрий Тюрин) по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Также готовится к выходу российский фильм с участием иранских актеров «Алмаз. Сердце Персии» (реж. Иван Кульнев). Кроме того, иранская студия Sky Frame планирует производство мультсериала «Русские герои».
- «В списках не значился» (2025, реж. Сергей Коротаев) – историческая драма по повести знаменитого русского писателя-фронтовика Бориса Васильева. 21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются разрывы артиллерийских снарядов: началась война. И Коля, так и не попав в войсковые списки, принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком, – это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живет и по сей день.
- «Огниво» (2024, реж. Александр Войтинский) – семейное фэнтези. В сказочном царстве солдат по дороге домой случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы развеять его чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие. В сценарии фильма есть всё, что только можно пожелать в современном блокбастере: масштабные сцены и неожиданные повороты сюжета, юмор и веселые шутки, дружба и любовь.
- «Домовенок Кузя» (2024, реж. Виктор Лакисов) – семейная комедия. Зрителей ожидает яркое красочное путешествие в волшебный мир и незабываемые приключения домовенка Кузи, его верного друга Нафани и девочки Наташи. По сюжету Домовёнок сбегает из плена Бабы Яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка, в наш мир проникла Баба Яга, и у нее есть свои коварные планы.
- «Снегирь» (2023, реж. Борис Хлебников) – фильм-катастрофа. Картина рассказывает про команду рыболовецкого судна, попавшего в шторм. По сюжету, студенты мореходки Никита и Максим отправляются проходить практику на рыболовное судно «Снегирь». Суровые моряки им совсем не рады. Пока новенькие с переменным успехом притираются к команде и новым условиям, улов оставляет желать лучшего, и капитан решает ненадолго заплыть в территориальные воды Норвегии. «Снегирь» стал одним из самых заметных событий в отечественном кино в 2023 году: картина также вошла в топ самых кассовых арт-проектов в российском прокате в 2022-2023 гг.
- «Бери да помни» (2023, реж. Байбулат Батуллин) – семейная мелодрама. Шестилетний Ильхам проводит лето в деревне, но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, дед Расим вспоминает про легендарную игру «Бери да помни», благодаря которой начинается череда исполнений желаний. Поначалу происходящее не нравится его жене Суфие, но постепенно игра самым невероятным образом меняет как жизнь этой семьи, так и жизнь и мечты всей деревни.