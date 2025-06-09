Драмой «В списках не значился» открылся Фестиваль российского кино в Иране​​​​​​​​​

С 9 по 13 июня в двух городах Ирана, Тегеране и Исфагане, пройдет Фестиваль российского кино. Мероприятие организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России в рамках Фестиваля российской культуры в Иране.

Первым российское кино встретит Тегеран. В уникальном культурном пространстве «Сад книг» зрители увидят пять фильмов: одну из главных новинок 2025 года – военную драму «В списках не значился» (2025, реж. Сергей Коротаев); семейные картины «Огниво» (2024, реж. Александр Войтинский) и «Домовенок Кузя» (2024, реж. Виктор Лакисов), авторскую драму «Снегирь» (2023, реж. Борис Хлебников), а также комедийную мелодраму «Бери да помни» (2023, реж. Байбулат Батуллин). Показы продлятся с 9 по 13 июня. «Сад книг» в Тегеране – один из крупнейших культурных проектов в Иране и мире. Здесь на площади 65 000 кв.м. расположена самая обширная коллекция книг и научных развлечений. Интересным фактом для иранских зрителей, которые придут в «Сад книг» посмотреть российское кино, станет то, что ряд фильмов программы Фестиваля («В списках не значился», «Снегирь», «Огниво») создан по мотивам литературных произведений.

В Исфагане будут представлены «В списках не значился», «Бери да помни» и «Домовенок Кузя». Показы состоятся в комплексе Isfahan City Center.

Торжественная церемония открытия Фестиваля состоится 11 июня в Тегеране. Фильмом открытия станет лента «В списках не значился», созданная «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом НТВ, кинокомпанией 1-2-3 Production и др. После кинопоказа пройдет творческая встреча режиссера фильма Сергея Коротаева со зрителями.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров: «Очень рад, что Фестивали российского кино продолжают охватывать всё новые точки карты мира – после показа военной драмы «Группа крови» в Узбекистане наш фильм «В списках не значился» увидят зрители в Иране. Несмотря на различия наших культур, ценности у нас общие: патриотизм, мужество, истинная дружба, искренняя любовь. Именно эти смыслы заложены в нашем фильме, поэтому уверен, что народ Ирана по достоинству оценит эту картину».

«Драма «В списках не значился» впервые войдет в программу Фестиваля российского кино за рубежом. Это выдающийся фильм, который должны видеть зрители всех возрастов, как пример истинного мужества, любви к Родине, самоотверженности. Мы также представим в Иране картины для семейной аудитории, авторское кино. Надеемся, что они понравятся как широкой аудитории, так и профессионалам киноиндустрии, вдохновит их на дальнейшее развитие диалога по сотрудничеству с российскими кинематографистами», – говорит генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Иран не первый раз принимает Фестиваль российского кино. РОСКИНО сотрудничает с Международным кинофестивалем для детей и молодежи ICFF в Исфагане: в 2023 году при поддержке Минкультуры России компания организовывала в рамках киносмотра показы российских фильмов, а в 2024-ом РОСКИНО представило в конкурсной программе семейный фильм «Мой дикий друг» (2024 г.) режиссера Анны Курбатовой, который был удостоен двух наград: приза Mолодого жюри за лучший фильм и приза Международного центра кино для детей и юношества.

РОСКИНО также организовывало Дни иранского кино в Москве и визиты иранских режиссеров и продюсеров в Россию для изучения потенциальных съемочных локаций, встреч с российскими кинематографистами и обсуждения возможных совместных проектов. В 2022 году был подписан Меморандум о развитии сотрудничества между РОСКИНО и Фондом кино Фараби.

Развиваются и другие форматы сотрудничества российской и иранской киноиндустрий. В настоящее время в Иране идут съемки приключенческой драмы «Трудно быть богом» (реж. Дмитрий Тюрин) по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Также готовится к выходу российский фильм с участием иранских актеров «Алмаз. Сердце Персии» (реж. Иван Кульнев). Кроме того, иранская студия Sky Frame планирует производство мультсериала «Русские герои».