«Театр на фронте: берег надежды»: выставка Бахрушинского музея продолжает покорять европейские столицы

В Русском доме в Вене Бахрушинский театральный музей открыл выставку «Театр на фронте: берег надежды», посвящённую героическому подвигу советских артистов в годы Великой Отечественной войны.

«В этот знаменательный для нашей страны год 80-летия Великой Победы Бахрушинский театральный музей представляет масштабный цикл выставок, посвящённых подвигу советских артистов, чьё творчество стало неотъемлемой частью фронтовой истории. Выставка «Театр на фронте: берег надежды», с огромным успехом прошедшая в Астане, Брюсселе и Люксембурге, теперь будет показана в Вене — городе, который навсегда связан с памятью о подвиге советских солдат», – прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Выбор места и времени проведения символичен: в июне 1941 года началась Великая Отечественная война — одна из самых трагичных и кровопролитных в истории нашей страны. В апреле 1945 года советские войска освободили Вену, завершив одну из ключевых операций Великой Отечественной войны. Выставка станет напоминанием о неразрывной связи искусства и исторической памяти.

«Сегодня у нас особенная выставка. Она называется «Театр на фронте: берег надежды». Экспозиция посвящена самоотверженному подвигу советских театральных деятелей и роли театра в годы Великой Отечественной войны. Это память о подвиге нашего народа, о том, как культура и искусство помогали выживать в самые тяжелые дни. Эту выставку наших друзей – Бахрушинского театрального музея, уже увидели в разных странах. Нам особенно приятно, что на выставке представлены и уникальные фотографии, рассказывающие о первых месяцах послевоенной Вены», — подчеркнул руководитель Российского центра науки и культуры в Вене Олег Ксенофонтов.

На открытии присутствовала Инна Ивановна Москвина, более полувека проработавшая концертмейстером в Театре сатиры. Её мать была участницей фронтовой бригады. Инна Ивановна поделилась личной историей:

«Мама рассказывала, как эти молодые мальчики, прошедшие через тяжелейшие испытания, так радовались, когда приезжали актёры! Я считаю, что профессия артиста замечательная. Слава тем, кто доставлял радость нашим воинам».

Сотрудники музея в первые же дни войны выступили с инициативой ведения «Дневника театра на фронте», поэтому особое место в экспозиции занимают фронтовые дневники театральных бригад, в том числе легендарной «Искры». Материалы содержат бесценные творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов своим любимым артистам, которые дарили им надежду, вдохновляя на дальнейшие подвиги.

«Театр сатиры, в который я пришла работать ы 1956 году, был еще полон воспоминаниями о войне, которая очень потрепала и театр. Тогда в театре работали и Толя Папанов, и Женечка Весник, и много других актеров-фронтовиков. Они всегда держались вместе. И в театре, и в жизни», — вспоминает Инна Ивановна Москвина.

Среди ушедших на фронт добровольцев было много художников. На выставке можно увидеть серию графических работ художника Василия Ковригина, который запечатлел театральную жизнь на фронте: «Концерт для солдат» (1944 г.), «Спектакль на фронте» (1943 г.), «Портрет солдата в госпитале» (1942 г.), «Автопортрет» (1944 г.).

Гости вернисажа увидели архивные фотографии выступлений артистов фронтовых бригад и театров, собранных со всей страны. География размещения эвакуированных театров по стране масштабна — от городов Поволжья и Урала до Дальнего Востока. Благодаря грамотно организованной эвакуации было сохранено великое театральное наследие страны. Артисты работали и в госпиталях, помогали раненым бойцам преодолеть тяжелые психологические травмы, собирали средства в помощь фронту.

Репертуар фронтовых театров наряду с классическими произведениями русской драматургии активно дополнялся пьесами, созданными во время войны. Посетители выставки увидят цифровые копии театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: «Фронт» (Малый театр, 1942 г.), «Солдаты Сталинграда» (Малый театр, 1944 г.), а также к операм «Князь Игорь» (Большой театр, 1944 г.) и «Иван Сусанин» (Большой театр, 1945 г.). Важная часть экспозиции посвящена спектаклям для детей. Среди экспонатов эскизы и афиши к спектаклям «Прекрасная Аленка» (Астраханский государственный театр юного зрителя, 1944 г.), «Хрустальный башмачок» (Московский областной театр юного зрителя, 1943 г.), «Гулливер в стране лилипутов» (Грозненский областной театр кукол, 1944 г.) и др.