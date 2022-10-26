Более ста российских фильмов и сериалов представят на японском рынке контента TIFFCOM

C 25 по 27 октября в рамках 35-го Международного кинофестиваля в Токио проходит один из крупнейших азиатских рынков контента TIFFCOM Online 2022. Впервые российские кино- и анимационные компании принимают участие в рынке под единым брендом Russian Content Worldwide. Среди фильмов, которые представят международным закупщикам контента, – остросюжетный триллер «Кто там?», фэнтези-фильм «Этерна: Часть первая», фантастическая высокобюджетная драма «Мира», сериалы «Оффлайн», «Триггер», «Химера», «Алиса не может ждать», а также научные документальные фильмы и анимация. Участие российской индустрии в TIFFCOM 2022 организовано РОСКИНО.

Двадцать девять российских компаний представят на онлайн-стенде более 100 проектов. Также РОСКИНО организует скрининги (рыночные показы) 13-ти проектов для международных закупщиков. В их числе – триллеры «Кто там?» (Централ Партнершип) и «Тибра» (All Media (a START company), фантастический триллер «Обратимая реальность» («Арт Пикчерс Дистрибьюшн), фэнтези «Этерна.Часть первая» («Плюс Студия»); сериалы «Ева, рожай!» (START), «Елизавета» (ВГТРК), «Химера» (Продюсерская компания «Среда»), «Акула» (телекомпания НТВ), «Жизнь по вызову» (KION), «Стрим» (ГПМ РТВ); анимация – «Ну погоди! Каникулы» (Союзмультфильм) и «Лунтик» (кинокомпания СТВ).

«Японская аудитория уже знакома с различными жанрами российского контента, здесь ценят и наше документальное кино, и художественные фильмы – от приключенческих драм до триллеров, и исторические сериалы. Целый ряд российских компаний уже работают с представителями японских телеканалов и платформ, и мы рады продолжить знакомство японской аудитории с современным российским кино и анимацией. Отмечу, что на рынке российские компании представляют большое количество сериалов. Россия в настоящее время экспортирует много сериального контента в разные страны; наши сериалы отличает как высокое качество производства, так и оригинальные сюжеты. Также российская киноиндустрия активно развивается в сфере документального кино, которое очень популярно в Азиатском регионе. На TIFFCOM будет представлена как научная документалистика, так и фильмы в жанре «трэвел». Помимо представителей японской киноиндустрии, мы рассчитываем привлечь и других международных закупщиков, поскольку TIFFCOM за последние два года значительно укрепил свой статус масштабного международного события в индустрии аудиовизуального контента, привлекая с каждым годом все больше зарубежных участников», – говорит генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто.

Крупнейший российский производитель и дистрибьютор контента компания «Централ Партнершип» на рынке TIFFCOM продолжит продажи приключенческого экшна «Либерея: Охотники за сокровищами» про поиски Библиотеки Ивана Грозного и остросюжетного триллера «Кто там?».

Онлайн-кинотеатр START представит сериалы в разных жанрах: от футуристического драмеди «Два холма» до молодежной драмы «Алиса не может ждать», официальный трейлер которой будет показан на TIFFCOM. Участники рынка также смогут оценить первые серии новой комедии «Ева, рожай!», которая представляет интерес для байеров не только с точки зрения готового продукта, но и форматных прав. Контент START уже показывали в Японии: премьера мистическо-детективного сериала «Шерлок в России» состоялась на канале AXN Mystery (Sony Channels), права на него приобрел крупнейший холдинг региона NHK Enterprises.

Компания All Media (a START company) делает ставку на свои новинки: семейное фэнтези «Красная шапочка», экшен «Литвяк», триллеры «Прямой эфир» и «Тибра». «Тибра», которую покажут в рамках скринингов, рассказывает историю 13-летней девочки-альбиноса – единственного свидетеля загадочного исчезновения сверстницы. All Media активно сотрудничает с дистрибьюторами из Японии, а также несколько лет подряд участвует в онлайн-рынке TIFFCOM. В Японии были выпущены такие фильмы из каталога компании, как «Собибор», «Последний богатырь», «Последний богатырь. Корень Зла», «Соври мне правду» и другие.

«Марс Медиа Энтертейнмент» представит два высокобюджетных проекта – драму «Воланд» по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова и фильм-катастрофу «Мира». Также в компании рассчитывают на интерес международных закупщиков к приключенческому сериалу «Янычар» – истории приключений казака Алехи, который покидая родной дом, открывает для себя целый мир, встречает преданного друга и познаёт настоящую любовь. Ранее компания успешно продала в Японию фильм «Пальма», которая стала самым кассовым российским фильмом в японском прокате за последние 20 лет: картина собрала более 948 тысяч долларов, опередив предыдущего рекордсмена «Т-34» (также производства «Марс Медиа Энтертейнмент»).

Кинокомпания СТВ представит на TIFFCOM свои анимационные проекты «Лунтик и его друзья», «Барбоскины», «Три Богатыря и Конь на троне», а также мелодраму «Дышите свободно». Компания СТВ была представлена на рынке Японии на протяжении многих лет, продавая как анимационные проекты («Ку! Кин-дза-дза»), так и полнометражные художественные фильмы («Напарник», «Салют-7», «Конек-Горбунок» и другие).

В компании «Место силы» ожидают, что рынок TIFFCOM станет «окном» в Азию, и международные представители познакомятся не только с российским кино, но и сериальным продуктом высокого качества: в том числе, с проектами компании – сериалами «Идентификация», «Игра на выживание», «Чистильщик», «Вне себя».

«Арт Пикчерс Дистрибьюшн» особую ставку делает на свой фантастический триллер «Обратимая реальность», который уже был успешно продан на территорию Индии и ОАЭ в рамках недавнего вьетнамского рынка Telefilm Vietnam. Помимо этого, компания представит уже известные сериалы – комедию СТС «Ивановы-Ивановы», сериалы из линейки more originals «Happy End» и «Чики», а также боевик РЕН ТВ «Варяг». В компании ожидают, что их сериальный контент также будет востребован международными байерами. Ранее проекты компании уже были реализованы в Японии, к примеру, «Лёд», «Вторжение», «Притяжение», «Спутник» и другие.

Продюсерская компания «Среда» представит свой новый хит «Химера», созданный специально для платформы Иви. Масштабная криминальная драма с Александром Кузнецовым в главной роли рассказывает о борьбе за власть на чёрном рынке. Кроме того, в компании рассчитывают, что внимание байеров привлечет второй сезон психологической драмы «Триггер», поскольку данный жанр близок японской аудитории.

Телекомпания НТВ в рамках скринингов представит международным закупщикам контента остросюжетную драму «Акула», рассказывающую историю полицейского, которому предстоит пройти долгий путь, чтобы исправить ошибки прошлого и спасти семью. Также в каталоге компании – драма «Киллер» о бывшем полицейском, вставшем на тропу мести; исторический детектив «Алекс Лютый» и другие проекты.

Компания «Совтелеэкспорт», официальный дистрибьютор контента холдинга ВГТРК, представит приключенческую драму «Елизавета». Костюмные исторические сериалы из каталога ВГТРК пользуются спросом в Японии и других азиатских странах, поэтому на этот проект у компании особые надежды. Также «Совтелеэкспорт» рассчитывает на интерес байеров к документальным фильмам «Ямал. Заповедная зона» и «Человек неунывающий». В компании рассказали о предыдущих продажах контента в Японию. Так, знаковый телесериал «Екатерина» и его продолжение «Екатерина. Взлет» были показаны на телеканале Channel Ginga Japan, а также включены в каталог ведущей интернет-платформы HULU Japan. Права на экшн «Две легенды» были лицензированы телеканалом Wowow. «Екатерина» и «Анна Каренина» транслировались на бортах крупнейших авиакомпаний Японии – All Nippon Airways и Japan Airlines. Кроме того, байеры из страны восходящего солнца высоко оценивают документалистику производства холдинга: фильмы ВГТРК транслировались на Nippon TV, Discovery Channel Japan, онлайн-платформе Niconico.

Для компании Russian World Vision Япония также является давним партнером. Так, например, фильм «Мария. Спасти Москву», который будет представлен в рамках TIFFCOM, в Японию уже продан, и компания рассчитывает продать права на фильм и на другие азиатские территории. Кроме этого, компания ожидает, что байеров из Азии заинтересует триллер «Домой!» и спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин». Продолжатся переговоры и по документальному фильму SOLO и мелодраме «Велга».

Компания «Один Медиа», один из крупнейших производителей документального контента, в первую очередь, делает ставку на фильмы в жанре «трэвел» («Великий Северный путь»), а также научно-документальные фильмы («Охотники за глубиной») – эти жанры пользуются большим спросом у японских закупщиков.

«Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) представит проекты «Контакт» и «Стрим» – острые социальные драмы об отцах и детях в век цифровизации. В компании надеются на интерес международных закупщиков к этим универсальным темам. Ранее в Японию был продан фантастический триллер «Аванпост», проект канала ТВ3, входящего в ГПМ РТВ.

«Плюс Студия» на TIFFCOM, прежде всего, делает ставку на триллеры – жанр, который пользуется интересом у многих байеров из Японии. Так, компания, покажет сериалы-триллеры «Пропавшая», «Топи», «Пищеблок». В компании рассказали, что хотят показать разножанровость каталога, поэтому также будет представлен и комедийный сериал «Закрыть гештальт», и фэнтези-фильм «Этерна: Часть первая».

Для российских анимационных компаний Азиатский регион всегда был одним из ключевых, поэтому на японском рынке TIFFCOM будет представлен целый ряд проектов от ведущих анимационных компаний России. Так, «Союзмультфильм» представит сериалы «Ну погоди! Каникулы», «Монсики», «Тайны медовой долины», «Петя и Волк», «Капитан Кракен». ГК «Рики» покажет международным закупщикам анимационные проекты «Фиксики», «Бодо Бородо: Путешествия», «Тима и Тома», «Малышарики». Анимационная студия Platoshka представит развивающий музыкальный анимационный сериал «Цветняшки» для детей до 4 лет, созданный с участием детских психологов.

Также свои проекты под брендом Russian Content Worldwide представят «Амекс Медиа», «Красный квадрат», кинокомпания «Ирида», «Виш Медиа», Red Carpet Studio, анимационная студия «Воронеж», Медиахолдинг «Цифровое Телевидение», «ПРАД-медиа», «Пиманов и Партнеры», «Бабблгам Продакшн», KION, «Параноид Анимейшн Студио».

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