400 детей обрели семью благодаря проекту «День ангела»!

Программа Пятого канала почти за 11 лет эфира помогла обрести родителей 400 участникам проекта. Только за январь 12 «ангелов» обрели любящих родителей.

Проект не ограничивается поиском приемных родителей, он сопровождает семьи на протяжении всего процесса усыновления. Пятый относится с трепетом к каждому «ангелу» и следит за его судьбой после усыновления. В последнее время программа начала уделять больше внимания и тем детям, кто так и не обрел родителей, но все еще верит в чудо. В проекте появились короткие видео-напоминания с детьми, которых после эфира так и не забрали в семью. В одном из таких видео будущие приемные родители и увидели мальчика, который ждал своих маму и папу более пяти лет.

Благотворительная миссия Пятого канала была отмечена многочисленными конкурсами и фестивалями различных уровней. В декабре проект «День ангела» получил награду престижной национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023 в номинации «Программа социальной направленности». В 2018 году проект уже становился обладателем высшей телевизионной награды ТЭФИ в номинации «Утренняя программа».

Марина Белова, заместитель генерального директора Пятого канала, директор Дирекции программ и маркетинга:

- После первых выпусков программы мы мечтали о том, что наши ангелы найдут своих любящих родителей. Когда это произошло, у всех были такие волшебные эмоции, которые бывают только у малышей от подарка Деда Мороза. За каждой сухой цифрой стоят детские судьбы и израненные души, которые вся команда Пятого канала старается согреть. Чтобы завоевать доверие ребенка, нужно много времени и сил. И как показало время, для программы «День ангела» не существует границ. Мы всегда находим выход, казалось бы, из самой сложной ситуации. Тем более, что у Пятого канала есть огромные ресурсы. Нас смотрит вся страна. А это почти 140 миллионов отзывчивых и неравнодушных зрителей.