Цифровая премьера фильма «Мой легионер» с Луи Гаррелем и Александром Кузнецовым пройдет в кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о со-эксклюзивной цифровой премьере фильма «Мой легионер» с Луи Гаррелем и Александром Кузнецовым в главных ролях. Премьера киноленты прошла на Каннском кинофестивале в 2021 году. Фильм стал открытием секции «Неделя критики». Французская драма будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра 21 февраля.

События кинокартины разворачиваются на тренировочной базе на Корсике. Здесь готовят бойцов французского иностранного Легиона — элитного подразделения армии, основу которой составляют граждане иностранных государств. Среди них оказывается и Влад, молодой солдат из Украины. Служить во французском Легионе для него всегда было заветным желанием, поэтому он полностью погружен в процесс тренировки и подготовки к первым учебным вылазкам.

Его командиром является Максим — лейтенант второго класса, которого совсем недавно назначили командиром тренировочной базы. Изменение социальной роли отражается на его подходе к службе. Однако над Максимом также есть начальник, который во время патрульной миссии солдат приказывает отступать после встречи с врагом. Параллельно со службой развивается линия отношений с женщинами. Максим строит совместный быт со своей женой Селин, в то время как Влад пытается разрешить конфликт вокруг рождения детей со своей 20-летней невестой Никой.

Драма разворачивается сразу в двух плоскостях. Режиссер работает и с устройством семейном жизни главных героев, и с их устремлениями на военной службе. Это неторопливое кино, в котором авторы обращают внимание на детали окружающего мира. Вокруг Ивана, Максима, Селин и Ники происходит множество событий. Пока Иван и Максим сражаются с террористами, Селин и Ника, подружившись, обсуждают отсутствующих глав семьи и размышляют о возможных перспективах в формате «что было бы если».

Главные роли в картине исполнили Луи Гаррель, Александр Кузнецов, Камилль Коттен и Ина-Мария Бартайте. Режиссером проекта и автором сценария выступила Рэйчел Лэнг, чьи игровые и документальные работы были участниками международных кинофестивалей в Локарно, Берлине и Ангулеме. «Мой легионер» — ее второй полнометражный фильм.

Мировая премьера ленты состоялась в секции «Неделя критики» Каннского кинофестиваля в 2021 году. Картина Рэйчел Лэнгбыла фильмом открытия этой секции.

Цифровой релиз картины состоится 21 февраля в онлайн-кинотеатре KION.

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