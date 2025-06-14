Два проекта Пятого канала получили престижную премию ТЭФИ-2025

Благотворительная акция Пятого канала «День добрых дел» и кулинарная программы «Фирменный рецепт с Емельяненко» удостоены наград престижной телевизионной премии ТЭФИ-2025. Торжественная церемония вручения прошла 9 июня в Государственном академическом Большом театре России.

Акция «День добрых дел» стала абсолютным лидером в номинации «Программа социальной направленности». 10 лет назад телемарафон начинался с адресной помощи конкретному ребенку. Сейчас «День добрых дел» выходит каждый четверг, ведущие и корреспонденты рассказывают историю ребенка, которому требуется срочная медицинская помощь. В акции также участвуют известные люди: певцы, актеры, спортсмены. Они стремятся донести важное сообщение: «Помогите сейчас. Завтра может быть поздно». Эти простые слова сыграли значительную роль в судьбе многих людей.

Марина Белова, заместитель генерального директора, Директор дирекции программ и маркетинга Пятого канала:

— Награда за высшие достижения в области телевизионных искусств за наш «День добрых дел» — большая радость для Пятого канала и холдинга НМГ. И в первую очередь это заслуга зрителей Пятого. Именно они в течение уже 10 лет каждый четверг помогают своим участием героям нашего проекта. Эта награда — доказательство, что наши зрители, наши соотечественники — люди с самыми добрыми сердцами. В благотворительные фонды за это время они перечислили более пяти миллиардов рублей.

Истории маленьких героев проекта уникальны и трогательны. В каждой из них отчаяние и вместе с тем надежда, уверенность и искреннее ожидание счастливого завтра. Участники телемарафона «День добрых дел» создают мир, где каждый ребенок имеет шанс на полноценную жизнь. Присоединиться к этому миру легко – достаточно отправить смс на короткий номер с суммой пожертвования или навести камеру смартфона на QR-код на экране. За время существования проекта неравнодушные к чужой беде телезрители перечислили в благотворительные фонды 5 236 484 201 рубль.

В категории «Развлекательное вещание» победу в номинации «Программа «Образ жизни» Пятому принес проект «Фирменный рецепт с Емельяненко».

«Фирменный рецепт с Емельяненко» — самая аппетитная и пикантная программа о еде. Шеф-повар устраивает настоящий кулинарный поединок для российских знаменитостей и выясняет, кто из них готовит лучше. Это интересное сочетание развлекательного формата с элементами образовательного контента.

Маргарита Лебедева, Директор дирекции производства программ Пятого канала

— Победа нашей программы «Фирменный рецепт» в телевизионной премии ТЭФИ – это свидетельство доверия зрителей, признание качества создаваемого нами контента и профессионального мастерства команды. Действительно, каждый в нашем творческом коллективе всегда максимально вовлечен в процесс и искренне предан своему любимому делу. Выйти на сцену и получить заветную статуэтку – невероятное чувство. Это очень волнительно. И очень ответственно, особенно, если учесть, какие заслуженные мэтры телевизионной индустрии выходили за наградой перед нами. Я хочу поблагодарить команду НМГ, руководство Пятого канала, партнеров и наших зрителей за то, что они вдохновляют нас, помогают создавать новые интересные проекты. Мы всегда стараемся делать что-то уникальное. И очень ценно, что наши идеи получили такую высокую индустриальную награду.

Героем выпуска стал «крепкий орешек» российского кино – Константин Соловьёв. Под руководством шеф-повара Василия Емельяненко он вместе с дочками приготовил каре барашка и салат из запечённых овощей, а кулинарный гуру дал несколько практических советов. Кроме того, актёр рассказал о своих кулинарных предпочтениях и поделился подробностями личной жизни.

Напомним, финалистами национальной премии стали еще несколько проектов Пятого: «Они потрясли мир. Матрона Московская. История настоящих чудес» (номинация «Документальный фильм»), «Страна советов (номинация «Журналистское расследование»), «Знание-сила» и ведущий Денис Светличный (номинация «Репортер»).