Два вечера с Александром Князевым и Павлом Милюковым

Российский национальный оркестр откроет 3 октября абонемент «Великие инструментальные концерты» в филармоническом концертном зале имени С.В. Рахманинова (Филармония-2) вечером с участием выдающихся отечественных солистов, лауреатов международных конкурсов скрипача Павла Милюкова и виолончелиста Александра Князева.

В программу вошли классические произведения, созданные для ансамбля двух струнных инструментов и симфонического оркестра. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром Иоганнеса Брамса с момента премьеры, состоявшейся в 1887 году, остается одним из самых популярных произведений, повсеместно исполняемых на ведущих сценах мира. Двойной концерт английского классика прошлого столетия Бенджамина Бриттена, напротив, не столь часто встречается в афишах, и имеет репутацию истинного филармонического раритета. Изначально созданный для скрипки и альта, в этот вечер он будет представлен в версии для скрипки и виолончели. Программу дополнит «Простая симфония» Бриттена – один из ранних опусов композитора, написанных в период поиска своего собственного стиля.

На следующий день, 4 октября, программа знаменитых двойных концертов будет представлена в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Как и в предшествующий вечер в «Филармонии-2», публике предстоит услышать популярнейший концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор Иоганнеса Брамса и версию для скрипки и виолончели двойного концерта Бенджамина Бриттена, исполнение которого обещает стать подлинным открытием для многих даже самых искушенных меломанов. В этот вечер также прозвучит Симфония-кончертанте, написанная Моцартом для скрипки и альта. Переложение этого произведения для виолончели Александр Князев включил в свой репертуар и теперь регулярно исполняет на ведущих отечественных и мировых сценах. Как и в «Филармонии-2», дирижировать Российским национальным оркестром будет давний сценический партнер коллектива Михаил Татарников.

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