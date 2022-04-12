В Музее кино открылась выставка «Воспоминания о будущем»

Объединить современную живопись и работы художников кино – идея интересная. Вторая половина ХХ-го века в кинематографе была ознаменована, в частности, фильмами на производственную тематику. То был взгляд в будущее: «Негасимое пламя» Ефима Дзигана, «Время, вперед!» Михаила Швейцера и Софьи Милькиной, «Бегство мистера Мак-Кинли» (также М. Швейцера), «Любить человека» Сергея Герасимова.

Над всеми картинами работали художники кино, воплощая на эскизах процессы строительства новых заводов, фабрик, строек, фантастических сооружений, хранилищ.

Юлия Малинина – современный художник, вступающий в диалог с произведениями 60-70-х годов прошлого века. Её картины – нездешняя и параллельная реальность, существующая наряду с той, в которой находимся мы все. Её произведения берут начало в конструктивизме, архитектурных проектах и сооружениях 20-х годов прошлого века. Все сооружения Юлии Малининой исполнены в ярких красках, но в них отсутствует человек. Архитектура на её картинах самостоятельна и самодостаточна, подчас не подвластна логике человека.

В представленных эскизах Левана Шенгелии, Петра Галаджева, Евгения Серганова, представленных фондом Музея кино, – кинематографический портрет истории создания промышленности и будущего, которое, быть может, тоже не будет тяготиться отсутствием в ней человека. Выставка-размышление приглашает к неспешному просмотру.

Выставка открыта до 4 октября 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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