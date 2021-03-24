«Piano day» – Фонд Бельканто встретит Международный день фортепиано концертом в МАММ

28 мар­та 2021 года в Муль­ти­ме­диа Арт музее Фонд Бель­кан­то в рам­ках Все­мир­но­го дня фор­те­пи­а­но ини­ци­и­ру­ет испол­не­ние сочи­не­ния «Canto Ostinato» нидер­ланд­ско­го мини­ма­ли­ста Симео­на тен Холь­та. «Piano Day» — еже­год­ный меж­ду­на­род­ный празд­ник фор­те­пи­ан­ной музы­ки, осно­ван­ный груп­пой еди­но­мыш­лен­ни­ков немец­ко­го ком­по­зи­то­ра Ниль­са Фра­ма. Он про­во­дит­ся во всех угол­ках мира в 88‑й день года — по чис­лу кла­виш на фор­те­пи­а­но. Целью фести­ва­ля явля­ет­ся созда­ние плат­фор­мы для про­ек­тов, свя­зан­ных с фор­те­пи­а­но, про­дви­же­ние, раз­ви­тие и про­дол­же­ние обме­на мно­го­ве­ко­вым опы­том фор­те­пи­ан­но­го искусства.





В про­грам­ме вече­ра – глав­ное сочи­не­ние нидер­ланд­ско­го ком­по­зи­то­ра-мини­ма­ли­ста Симео­на тен Холь­та — «Canto Ostinato» для четы­рех роя­лей – ангель­ски лег­кое в вос­при­я­тии и дья­воль­ски слож­ное в испол­не­нии. Его сыг­ра­ют моло­дые пиа­ни­сты, сту­ден­ты Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии име­ни П.И. Чайковского.



Глав­ной сти­хи­ей Симео­на тен Холь­та стал мини­ма­лизм в его наи­бо­лее пурист­ском, «науч­ном» виде: он при­хо­дит к репе­ти­тив­ной – осно­ван­ной на повто­ре­нии зву­ко­вых яче­ек – музы­ке, где аске­тич­но про­стые зву­ко­вые пат­тер­ны чере­ду­ют­ся и накла­ды­ва­ют­ся друг на дру­га по прин­ци­пу, похо­же­му на гене­ти­че­ский код.

Маг­нум опус ком­по­зи­то­ра – «Canto Ostinato» (1976). Назва­ние пье­сы мож­но пере­ве­сти как «упря­мая песнь» или «ости­нат­ная песнь». Ostinato (ит. – упря­мый, настой­чи­вый) – клю­че­вая тех­ни­ка мини­ма­лиз­ма, состо­я­щая в повто­ре­нии музы­каль­но­го эле­мен­та без изме­не­ний или развития.

Сочи­не­ние не суще­ству­ет в виде завер­шен­но­го музы­каль­но­го тек­ста: состав и коли­че­ство испол­ни­те­лей могут варьи­ро­вать­ся, в резуль­та­те чего про­тя­жен­ность «Пес­ни» может коле­бать­ся от полу­то­ра часов до суток. «Canto Ostinato» – это набор из более чем ста корот­ких музы­каль­ных моду­лей, кото­рые долж­ны про­зву­чать в опре­де­лен­ном алго­рит­ме. Он может нара­щи­вать­ся и услож­нять­ся в зави­си­мо­сти от коли­че­ства игро­ков; опти­маль­ным соста­вом для испол­не­ния «Canto Ostinato» счи­та­ет­ся вари­ант для четы­рех фортепиано.

В кон­цер­те при­мут уча­стие выпуск­ни­ки и сту­ден­ты Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии, лау­ре­а­ты меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов Дарья Ворон­цо­ва, Федор Боль­ша­ков, Ана­ста­сия Соко­ло­ва, Вале­рий Хар­ла­мов, Мария Сули­мо­ва, Улья­на Лов­чи­ко­ва, Алек­сандра Кури­цы­на, Мария Садурдинова.

Гене­раль­ный спон­сор про­ек­та Росбанк.

Нача­ло в 20:00.

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