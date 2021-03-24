«Piano day» – Фонд Бельканто встретит Международный день фортепиано концертом в МАММ

28 марта 2021 года в Мультимедиа Арт музее Фонд Бельканто в рамках Всемирного дня фортепиано инициирует исполнение сочинения «Canto Ostinato» нидерландского минималиста Симеона тен Хольта. «Piano Day» — ежегодный международный праздник фортепианной музыки, основанный группой единомышленников немецкого композитора Нильса Фрама. Он проводится во всех уголках мира в 88‑й день года — по числу клавиш на фортепиано. Целью фестиваля является создание платформы для проектов, связанных с фортепиано, продвижение, развитие и продолжение обмена многовековым опытом фортепианного искусства.
В программе вечера – главное сочинение нидерландского композитора-минималиста Симеона тен Хольта — «Canto Ostinato» для четырех роялей – ангельски легкое в восприятии и дьявольски сложное в исполнении. Его сыграют молодые пианисты, студенты Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Главной стихией Симеона тен Хольта стал минимализм в его наиболее пуристском, «научном» виде: он приходит к репетитивной – основанной на повторении звуковых ячеек – музыке, где аскетично простые звуковые паттерны чередуются и накладываются друг на друга по принципу, похожему на генетический код.
Магнум опус композитора – «Canto Ostinato» (1976). Название пьесы можно перевести как «упрямая песнь» или «остинатная песнь». Ostinato (ит. – упрямый, настойчивый) – ключевая техника минимализма, состоящая в повторении музыкального элемента без изменений или развития.
Сочинение не существует в виде завершенного музыкального текста: состав и количество исполнителей могут варьироваться, в результате чего протяженность «Песни» может колебаться от полутора часов до суток. «Canto Ostinato» – это набор из более чем ста коротких музыкальных модулей, которые должны прозвучать в определенном алгоритме. Он может наращиваться и усложняться в зависимости от количества игроков; оптимальным составом для исполнения «Canto Ostinato» считается вариант для четырех фортепиано.
В концерте примут участие выпускники и студенты Московской государственной консерватории, лауреаты международных конкурсов Дарья Воронцова, Федор Большаков, Анастасия Соколова, Валерий Харламов, Мария Сулимова, Ульяна Ловчикова, Александра Курицына, Мария Садурдинова.
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Начало в 20:00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.