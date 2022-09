Группа Plazma даст концерт в московском «Руки ВВерх! Бар» на Таганке

5 октября в «Руки ВВерх! Бар» на Таганке выступит поп-рок группа Plazma.

В нулевых коллектив совершил настоящий прорыв — мало кто верил, что российская группа с песнями на английском языке получит большую популярность. Но песни “Take my love”, “You’ll never meet an angel” и “Mystery” подняли неформатную группу на вершину отечественных и мировых топ-чартов.

На большом вечернем концерте группа Plazma исполнит свои лучшие песни со сцены московского бара.

Не пропустите!

Сбор гостей: 18.00.

