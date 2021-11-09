«Дягилев+». Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля представят в Перми

Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» — в 2021 году пройдет в Перми с 23 по 25 декабря.

Программа, составленная художественным руководителем фестиваля Теодором Курентзисом, включает симфонический и камерные концерты, мастер-классы и традиционную Diaghilev+ party с альтернативной музыкой. События «Дягилев+» пройдут на нескольких городских площадках. Подробная программа будет опубликована до конца месяца.

Впервые специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» состоялся в ноябре прошлого года. Он задуман как некий спутник основного фестиваля и является своего рода послесловием к основной программе. Сам фестиваль проходит летом.

Все мероприятия «Дягилев+» будут проводиться с соблюдением мер безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Дягилев+» проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края.

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