В Московском областном театре драмы и комедии премьера детского спектакля «Халиф-аист»

13 ноября 2021 года в Московском областном театре драмы и комедии состоится премьера детского спектакля «Халиф-аист» по мотивам сказки Вильгельма Гауфа.

Это история о юном и избалованном Халифе Хасане, которому в наследство осталось правление городом Багдадом. Но Хасану совсем не интересны государственные дела, он хочет жить только в свое удовольствие. Его дядя, визирь Мансур, пытается образумить его, но все тщетно. Хасан не слушает его и беспечно попадает в ловушку, подстроенную волшебником Кашнуром. Любопытный Хасан принимает в дар магическую шкатулку, и с ее помощью превратившись в аиста, отправляется в увлекательное и опаснейшее путешествие. Но беспечность Хасана сыграла с ним злую шутку, он забыл заветное слово, необходимое для снятия заклятия, и никак не может снова стать человеком.

Останется ли Хасан безмолвным аистом, вечно живущим в болоте, или кто-то сможет спасти его? Найдет ли ту единственную, кто полюбит Халифа даже в птичьем обличье? Все ответы в музыкальной, ироничной и мудрой сказке «Халиф-аист»

Режиссёр-постановщик — Екатерина Королёва. Художник по костюмам – Кирилл Шаталин. Сценография — Полина Гарбузова. Хореограф — Данил Музипов. Музыкальное оформление — Мария Севрук. Автор песен — Анжелика Аристова.

На спектакль можно приобрести билеты по «Пушкинской карте».

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